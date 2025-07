Inserita in Cultura il 09/07/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Successo di pubblico e partecipazione per la presentazione del docufilm su Matteo Renato Imbriani Una serata di cultura e memoria al Palazzo dell’Acquedotto Pugliese



Bari – Si è svolta ieri , Martedì 8 luglio, in una cornice suggestiva e carica di significato la presentazione del docufilm dedicato a Matteo Renato Imbriani, figura storica di grande rilievo, patriota e intellettuale dell’Italia post-unitaria. L’evento, tenutosi nella Sala Museo del prestigioso Palazzo dell’Acquedotto Pugliese, ha registrato il tutto esaurito, testimoniando l’interesse e l’apprezzamento del pubblico per l’iniziativa.



La serata è stata condotta con garbo e professionalità dall’Avv. Gina Di Cosola, che ha saputo guidare il pubblico attraverso i momenti salienti della proiezione e gli interventi istituzionali.



L’evento è stato promosso dalle associazioni Breight, Stella del Monte e Aps Anas Puglia, realtà da sempre impegnate nella valorizzazione della cultura.



Ospiti d’onore della serata sono stati il mezzosoprano Giulia Calfapietro, che ha regalato al pubblico un momento di intensa emozione con la sua voce, e Teodosio Saluzzi, drammaturgo, attore e regista, la cui presenza ha impreziosito ulteriormente la serta.



Sentiti ringraziamenti sono stati rivolti alle autorità intervenute, in particolare al Presidente dell’Acquedotto Pugliese, Prof. Ing. Domenico Laforgia, per il supporto e l’ospitalità, nonché ai relatori, allo staff tecnico della Sala Museo e a tutti gli ospiti presenti.



Il sold-out della serata conferma il successo dell’iniziativa e l’importanza di continuare a promuovere eventi che uniscano cultura e impegno civile.