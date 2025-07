Inserita in Cronaca il 08/07/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA SUCCESSO PER IL WEBINAR "NEXT LEARNING": ESPERTI A CONFRONTO SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE E NUOVE STRATEGIE FORMATIVE 7 Luglio 2025 - Si è concluso con grande successo il webinar "Next Learning" organizzato nell´ambito del Pillar 0 dedicato alla Valorizzazione del Capitale Umano dell’Assinter Academy. L´evento, che ha visto la partecipazione di esperti del settore, ha rappresentato un momento di confronto e approfondimento sulle più innovative strategie di apprendimento digitale.



Francesco Zaccaro, Presidente Istituto ADEU e ideatore del format, ha aperto i lavori con un´introduzione che ha delineato il panorama attuale del Next Learning, evidenziando come le nuove tecnologie stiano trasformando radicalmente i paradigmi alla base dei processi formativi. Zaccaro ha sottolineato l´importanza di creare sinergie tra mondo accademico, imprese e istituzioni per sviluppare competenze, per mezzo delle moderne tecnologie dell’apprendimento, sempre più allineate alle esigenze del mercato della formazione e dello sviluppo del capitale umano.

Un momento particolarmente significativo dell´evento è stato l´intervento della Prof.ssa Beatrice Ligorio, Ordinario di Psicologia dell´E-learning presso l´Università di Bari, che insieme alla ricercatrice Sara Torre ha presentato alcune strategie e applicazioni del Next Learning. Il laboratorio dedicato al Microlearning ha offerto ai partecipanti strumenti pratici per implementare questa metodologia, dimostrando come l´apprendimento in piccole dosi possa risultare più efficace e coinvolgente.



Gianna Martinengo, CEO di DKTS (Digital Knowledge Technologies Services), ha catturato l´attenzione dei presenti con una relazione approfondita sul ruolo dell´Intelligenza Artificiale nei processi di apprendimento. Martinengo ha illustrato come l´IA possa personalizzare i percorsi formativi, ottimizzare i contenuti e migliorare l´esperienza di apprendimento, rappresentando una vera e propria rivoluzione nel settore educativo.



Il webinar ha inoltre ospitato testimonianze di eccellenza dal territorio pugliese, con Giusy Catacchio e Mariella Cuoccio di InnovaPuglia, dell’Ufficio Valorizzazione delle risorse umane, che hanno presentato un importante progetto PNRR sull’accessibilità -basato sulla piattaforma e-learning di InnovaPuglia- orientato ai funzionari dei Regione Puglia e delle P.A. e Oreste De Rosa, responsabile formazione di ACI Informatica che ha condiviso l´esperienza aziendale nell´implementazione di soluzioni e-learning innovative.



Raffaele Roncone, Direttore Tecnico ADEU, ha concluso la sessione formativa con un´analisi degli aspetti economici dell´e-learning, fornendo dati concreti sui costi e benefici delle nuove modalità formative. La sua relazione ha dimostrato come l´investimento in tecnologie educative innovative possa generare un ritorno significativo in termini di efficacia formativa e riduzione dei costi.



L´evento ha confermato l´importanza del dialogo tra ricerca accademica e aziende evidenziando come il Next Learning rappresenti non solo una tendenza, ma una necessità per affrontare le sfide formative del futuro. La combinazione di competenze accademiche, esperienza imprenditoriale e innovazione tecnologica ha reso questo webinar un appuntamento di riferimento per tutti i professionisti del settore.