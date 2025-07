Inserita in Cronaca il 07/07/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Si chiude il progetto Erasmus+ "5 Pointed Star". Protagonisti giovani provenienti da Slovenia, Spagna e Italia. Si è il 5 luglio a Sciacca il progetto Erasmus+ “5 Pointed Star” promosso da Marevivo Sicilia e cofinanziato dall’Unione Europea.



Un progetto che si è svolto a partire dal 27 giugno tra il CEA Marevivo Baia del Corallo a Sferracavallo ed il Convitto dell’IISS Amato Vetrano presso la Tonnara di Sciacca.



24 giovani di età compresa tra i 16 ed i 19 anni e provenienti da Italia, Slovenia e Spagna, accompagnato dai relativi Youth Leader hanno preso parte alle attività che hanno mirato a mira a favorire lo scambio di buone pratiche nel campo dell’educazione ambientale e sportiva non competitiva promuovendo la diffusione di 5 sport acquatici sostenibili (nuoto, snorkeling, canoa, SUP, vela).



Ma c’è stato anche modo di accrescere la partecipazione civica attraverso la citizen science con un’attività di pulizia e campionamento dei rifiuti presso la spiaggia della Tonnara di Sciacca. Nella stessa località i ragazzi si sono resi protagonisti di un’attività di sensibilizzazione dei bagnanti sul riconoscimento delle tracce di Tartaruga Caretta caretta che in questo periodo possono essere trovate in spiaggia segnalando la presenza di un nido.



Spazio anche per la conoscenza del territorio attraverso la visita alla Sagra del Mare – Festa di San Pietro, con la sua Antinna a mari, del centro storico di Sciacca , del Giardino Scandaglia, della Valle dei Templi di Agrigento e dell’Oasi Marevivo di Eraclea Minoa/Bovo Marina.



L’intensa settimana è stata raccontata ieri dagli stessi ragazzi durante l’evento finale aperto alla città che si è svolto presso il Convitto che li ha ospitati. Attraverso contenuti video, presentazioni e lavori creativi hanno avuto modo di riassumere le competenze acquisite durante tutto il progetto.



Un’esperienza che sicuramente ha lasciato il segno nell’ottica di una comune visione di tutela dell’ambiente attraverso la navigazione sostenibile e della promozione di azioni di cittadinanza attiva .