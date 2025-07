Bus navetta in funzione ogni venerdì, sabato e domenica, dalle 19 alle 2.

Inserita in Cronaca il 07/07/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA

Operative due linee, una per raggiungere i "Quattro canti" e un´altra per percorrere le principali aree di transito della cittadina



Due navette dal capolinea -nel piazzale davanti il cimitero- raggiungeranno il centro storico con fermata ai “Quattro canti”.



Altri due bus, sempre dal capolinea nel piazzale davanti il cimitero, raggiungeranno Petrolo, percorreranno via Medici, nei pressi della cala marina, risalendo da via Impastato, passando da via Roma, via Crispi, via Segesta, viale Leonardo Da Vinci e rientro al capolinea nel piazzale del cimitero.



Il servizio è gestito dalla ditta Ecoparking S.r.l, concessionaria delle aree di parcheggio a pagamento e zone a traffico limitato.



Le auto in sosta nel piazzale antistante il campo sportivo verseranno alla ditta il ticket del costo di due euro.





Il costo del bus navetta è di un euro a corsa (un euro per l’andata, un euro per il ritorno)



«Anche quest’anno lasciando l´auto nel piazzale davanti il cimitero comunale, con il bus navetta si può raggiungere in maniera molto comoda il centro città e aree frequentate come la cala marina o il porto- sottolinea il sindaco Giuseppe Fausto-. Inoltre quest’anno abbiamo previsto anche il servizio di bus navetta urbano giornaliero. Altre aree frequentate come la spiaggia Playa e Scopello sono servite da bus quotidiani degli autoservizi Russo».



Il bus navetta diurno è attivo ogni giorno dalle ore 9 alle 19, festivi compresi, fino al 27 settembre, con partenza ogni ora dal capolinea di piazza Petrolo. .



I biglietti possono essere acquistati attraverso la 𝐖𝐞𝐛 𝐀𝐩𝐩 https://castellammare.loopgo.it/



I bambini con meno di 11 anni e le persone con disabilità viaggiano gratuitamente.







Dal 1° agosto 𝐢 𝐛𝐮𝐬 𝐧𝐚𝐯𝐞𝐭𝐭𝐚 saranno in funzione tutti i giorni, sempre dalle ore 19 alle 2.