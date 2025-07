Inserita in Cultura il 02/07/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA PREMIAZIONE CONCORSO NAZIONALE LETTERARIO - “ALFREDO FILIPPONE” 8° EDIZIONE Cresce l’attesa per la cerimonia di premiazione dell’8ª edizione del Concorso Nazionale Letterario “Alfredo Filippone”.



L’evento conclusivo si terrà Martedì 26 agosto alle ore 22:30 in Piazza Margherita, nel suggestivo centro storico di Ardore.



Come stabilito dal regolamento, la presenza di tutti i finalisti è obbligatoria per mantenere valido il punteggio che la giuria gli assegnerà. Un dettaglio che conferisce ulteriore valore alla partecipazione e sottolinea l’importanza del coinvolgimento diretto nel momento conclusivo del concorso.



Un’occasione imperdibile per vivere un momento di grande intensità artistica e umana, all’insegna delle parole, delle emozioni e dell’incontro tra storie diverse ma accomunate dalla stessa passione per la scrittura.