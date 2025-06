Inserita in Cronaca il 26/06/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA CASTELVETRANO: I CARABINIERI RESTITUISCONO AI BAMBINI I GIOCHI RUBATI DALL’ASILO NIDO Nella notte tra il 15 ed il 16 maggio scorso in un asilo nido di Castelvetrano venivano asportati giochi e suppellettili per un valore di circa 1500 euro. Oltre al danno economico è facile immaginare quale sia stato il disagio per le maestre di fronte alla mancanza dei giochi con i quali portare avanti l’attività educativa dei piccoli.

I Carabinieri di Castelvetrano, dopo la denuncia di furto presentata dal responsabile della struttura, hanno subito svolto tutti gli accertamenti del caso e, anche grazie alla visione delle telecamere della videosorveglianza urbana, hanno identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria i presunti responsabili ma, soprattutto, sono riusciti a recuperare i giochi che erano stati portati via … e a restituirli finalmente ai bambini.