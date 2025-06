Inserita in Cronaca il 25/06/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA I prossimi appuntamenti di Marevivo Sicilia a Sciacca: dalle immersioni virtuali all’Isola Ferdinandea al Beach Day alla Tonnara Sono due gli appuntamenti programmati a Sciacca per questa settimana da Marevivo Sicilia.



Si comincia giovedì 26 giugno con le immersioni all’asciutto nei fondali dell’Isola Ferdinandea attraverso l’utilizzo di visori 3D. L’iniziativa è calata nel programma della Sagra del Mare e si svolgerà a partire dalle 20:30 con quattro turni da dieci postazioni presso le Grotte del Caricatore di Sciacca. L’esperienza immersiva sarà gratuita e riservata a fruitori di età superiore ai 13 anni.



Per una migliore gestione dei quattro turni previsti si consiglia la prenotazione al link presente sul sito www.marevivosicilia.it



Domenica 29 giugno, dalle 9 alle 12, sarà la volta del Beach Day in collaborazione con Tezenis presso la spiaggia della Tonnara di Sciacca. L’iniziativa è svolta con il patrocinio del Comune di Sciacca e punterà a promuovere il rispetto del mare attraverso laboratori di biologia marina, giochi e diverse attività. I laboratori saranno dedicati ai più piccoli ma anche ai più grandi per riscoprire insieme le bellezze del nostro mare.



Il Beach Day vedrà anche la partecipazione di 24 studenti italiani, sloveni e spagnoli che parteciperanno al progetto Erasmus+ “5 Pointed Star”, cofinanziato dall’Unione Europea, che si svolgerà a Sciacca dal 28 giugno al 5 luglio presso il Convitto dell’IISS Amato Vetrano.



L’associazione ambientalista con questi due eventi si prepara a un periodo denso di appuntamenti in provincia di Agrigento e presso l’Oasi Marevivo di Eraclea Minoa/Bovo Marina dove si può trascorrere una giornata a contatto con la natura, la mobilità sostenibile e l’educazione ambientale.