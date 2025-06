Inserita in Cronaca il 17/06/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Premiazione delle scuole partecipanti al progetto Pretendiamo Legalità ed. 2024/2025 Il Questore della provincia di Trapani, Dott. Felice PERITORE, premia l’impegno degli studenti della provincia per la diffusione dei valori della legalità, del rispetto delle regole e dei principi della Costituzione.



Si è svolta nella mattinata di ieri, 16 giugno, nel piazzale Vittorio Veneto, antistante l’ingresso della Questura di Trapani, la cerimonia di premiazione delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della provincia, che hanno aderito all’edizione 2024/2025 del progetto “Pretendiamo Legalità”, promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.



All’iniziativa hanno aderito ben 12 istituti scolastici, con circa 25 classi, che tra febbraio e marzo sono stati coinvolti in incontri con operatori qualificati della polizia di Stato in occasione dei quali sono stati affrontati temi quali il bullismo e il cyberbullismo, la violenza di genere, i principi della Costituzione, la sicurezza stradale, ferroviaria, e quella informatica.



Il Questore di Trapani ha voluto personalmente consegnare una pergamena di riconoscimento agli studenti rappresentanti delle classi partecipanti, molti dei quali presenti insieme ai propri genitori, altri accompagnati dai referenti scolastici.



L’iniziativa, che ha visto una sentita partecipazione da parte degli istituti scolastici del territorio, ha avuto come obiettivo la promozione della cultura della legalità e del rispetto delle regole attraverso attività laboratoriali, incontri formativi e lavori creativi realizzati dagli studenti.



Per l’occasione è stato allestito uno stand espositivo dove sono stati presentati gli elaborati prodotti dai ragazzi: disegni, scritti, poster e video che raccontano l’impegno e la riflessione degli studenti sui temi della giustizia, del rispetto e della responsabilità civica.

Alla cerimonia hanno preso parte i funzionari della Polizia di Stato che hanno composto la Commissione di valutazione degli elaborati, il Vicario del Questore dott.ssa Maida Rosaria e la rappresentante dell’Ufficio scolastico provinciale di Trapani, ha preso parte anche la Polizia Stradale, uno degli attori coinvolti nella promozione della cultura della sicurezza stradale, altro tema centrale del progetto educativo.



Nel corso del suo intervento il Questore di Trapani si è complimentato con i giovani partecipanti per la qualità degli elaborati e per l’entusiasmo dimostrato, sottolineando come iniziative di questo tipo siano fondamentali per diffondere i principi della legalità fin dalla giovane età.



Ha, infine, rivolto un caloroso saluto ai presenti, auspicando una partecipazione ancora più numerosa per la prossima edizione del progetto.