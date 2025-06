Inserita in Cronaca il 12/06/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA L’ISTITUTO COMPRENSIVO LOMBARDO RADICE PAPPALARDO CONFERMA IL SUO IMPEGNO PER LA CONOSCENZA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA All’´Istituto Comprensivo Lombardo Radice Pappalardo il 5 Giugno si è svolta la finale del concorso interno "COSTITUZIONALIADI" giunto alla VI edizione, al fine di dare rilievo alla ricorrenza della Festa della Repubblica del 2 Giugno e di conoscere la Carta Costituzionale.



Dopo le semifinali svolte nelle giornate del 21 Maggio per le quinte classi della Scuola Primaria dei plessi Lombardo Radice, Verga e D.Alighieri e del 22 Maggio per le prime e seconde classi della Scuola Secondaria dei plessi Pappalardo e Medi, nell’Aula Magna del plesso Pappalardo si sono incontrate per livello parallelo, le classi che hanno superato le eliminatorie di plesso, ovvero la 5^ sez. A del plesso D. Alighieri, la 5^ sez. B del plesso Lombardo Radice e la 5^ sez. B del plesso Verga, le classi 1^ sez. C del plesso Pappalardo e 1^ sez. G del plesso Medi e le classi 2^ sez.C del plesso Pappalardo e 2^ sez. F del plesso Medi.



Le domande preparate dalla Commissione formata dai Proff. Francesca Savaglio, Francesca Centonze, Salvatore Ippolito e Rita Giambalvo hanno visto gli alunni confrontarsi sulla conoscenza della Costituzione e rispettivamente su “I 12 principi fondamentali”, la 1^ parte “Diritti e doveri dei cittadini” e la 2^ parte “Ordinamento dello Stato”.



Presente l’Assessore Ventimiglia che, dopo aver portato i saluti dell’Amministrazione Comunale, ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa ed ha dato avvio alle prove.



Al termine di un confronto serrato che ha evidenziato la approfondita conoscenza del documento, con risposte esatte date in pochi secondi, si sono qualificate al primo posto le classi 5^ sez.B del plesso Lombardo Radice e 1^ sez.C e 2^ sez.C del plesso Pappalardo.



Presenti in avvio e durante il concorso i rappresentanti dell´ANPI della sezione Castelvetrano e Campobello il cui Presidente, Sig. Giuseppe Favara, ha spiegato agli alunni che l´Associazione Nazionale Partigiani Italiani (ANPI) è stata fondata dai partecipanti alla Resistenza italiana contro l´occupazione nazifascista nella seconda guerra mondiale, ma oggi è impegnata a realizzare quanto è previsto dalla Costituzione Italiana, facilitare lo sviluppo morale e materiale del Paese, nella custodia e nell´attuazione dei valori della Costituzione, quindi della democrazia e promuovere la memoria di quella grande stagione di conquista della libertà che fu la Resistenza. Presente alla premiazione anche il Dirigente Prof. Antonino Accardo, il quale dopo aver manifestato il suo compiacimento per la conoscenza della Costituzione da parte degli alunni, ha donato a tutti i partecipanti, per conto dell’ANPI, una copia della Costituzione e ha annunciato il programma di continuare nel prossimo a.s. l’attività meritoria della scuola con altre iniziative che confermino la volontà di consolidare tali conoscenze per una cittadinanza attiva e responsabile.



La Dirigente Prof.ssa Maria Rosa Barone in avvio e durante la cerimonia di premiazione, dopo aver ringraziato la Commissione interna per l´organizzazione, tutti i Docenti che hanno istruito i propri alunni, si è congratulata non solo con i vincitori ma anche con tutti i partecipanti, ribadendo l´importanza della nostra Carta Costituzionale, nell´ottica del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale sostiene che essa costituisce un elemento imprescindibile per la realizzazione del dettato democratico e la piena consapevolezza da parte degli studenti del valore della cittadinanza attiva. Inoltre ha sottolineato come, in più parti del documento, si fa espresso riferimento ai valori propri della Nazione, quali Libertà, Solidarietà, Eguaglianza, Tolleranza, Dialogo e Rispetto reciproco e che, soprattutto se si considera la stagione in cui è stata scritta, ovvero nel periodo susseguente alla Guerra di Liberazione, essa è testimonianza della volontà di sintesi di tutte le anime politiche che ne sono state protagoniste, comprendendo anche le donne che hanno avuto un ruolo fondamentale nella Resistenza.



Infine ha ricordato come, con tale concorso, non solo si promuova la conoscenza della Costituzione, ma si possa apprezzare il valore della Libertà di parola e di azione, che per i contemporanei è scontata, ma che in altre parti del mondo, insieme al valore della Pace, stentano a realizzarsi. A tutti i finalisti è stato consegnato l’Attestato di partecipazione ed ai primi classificati un omaggio con il Tricolore.