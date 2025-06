Inserita in Politica il 05/06/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA I ragazzi del Ferrigno-Accardi di Castelvetrano partecipano alle celebrazioni per il 2 giugno e ricevono una bandiera italiana dal Prefetto di Trapani La città di Trapani ha celebrato, lunedì 2 giugno 2025, il 79° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana con una solenne cerimonia tenutasi in Piazza Vittorio Veneto. La celebrazione è stata un momento di profondo significato civico, dedicato alla memoria di tutti i Caduti di guerra. Un gesto di omaggio e ricordo è stato compiuto con la deposizione di una corona d´alloro, a sottolineare il sacrificio di coloro che hanno contribuito a costruire i valori della nostra Repubblica.

Particolare attenzione è stata rivolta alle nuove generazioni, custodi del futuro della nazione. Durante la celebrazione il Prefetto, Dottoressa Daniela Lupo, ha avuto il piacere di consegnare una Bandiera Italiana e alcune copie della Costituzione all´ISS Tecnico e Professionale G.B. Ferrigno - V. Accardi di Castelvetrano rappresentato da una delegazione di studenti della 5 A Sia e dalle docenti G. Mastrantoni e V. Lucido. Un gesto simbolico per rafforzare i valori di unità e identità nazionale, un’iniziativa volta a promuovere la consapevolezza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino. La presenza delle autorità civili e militari, tra le quali il Questore di Trapani, che ha omaggiato la scuola diretta da Maria Luisa Simanella di una riproduzione dello stemma araldico della polizia di Stato, e la partecipazione della cittadinanza e degli studenti hanno reso la cerimonia un momento di condivisione autentica dello spirito repubblicano.