Inserita in Cronaca il 05/06/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Il Rotary Club Marsala e il 37º Stormo per salvare le api. Una collaborazione inedita nei contenuti ha preso vita tra il Rotary Club Marsala e il 37º Stormo dell´Aeronautica Militare Italiana con la realizzazione di un corso di apicoltura che rappresenta molto più di una semplice iniziativa formativa: è un ponte tra il mondo civile e quello militare per la tutela dell´ambiente e della biodiversità.



Il corso di apicoltura, organizzato dal Rotary Club Marsala a favore del personale del 37º Stormo, si inserisce nell´ambito del progetto "S.O.S. Api" portato avanti dal Club da cinque anni. Il Delegato al Progetto Giuseppe Abbate ha sottolineato che "l´iniziativa nasce dalla consapevolezza che le api rappresentano un anello fondamentale dell´ecosistema terrestre ed il nome scelto, "S.O.S. Api", non è solo un acronimo ma un vero e proprio grido d´allarme trasformato in azione concreta."



E´ stato ricordato che l´esigenza di allevare le api nell´area dell´aeroporto di Birgi era sentita da molti anni in quanto molti sciami sceglievano quest´area, non coltivata e non urbanizzata e il Comando non aveva le competenze per gestirli. Il 37° Stormo sensibile alle tematiche ambientali ed avendo appreso dell´impegno rotariano in questo settore ha chiesto l´approntamento di un corso allo scopo di gestire gli sciami e salvaguardarli.



Il corso è stato affidato all´apicultore Vincenzo Maggio ed il Presidente Andrea Aldo Galileo lo ha ringraziato per aver portato la sua competenza e professionalità al servizio del Rotary. L´apicultore ha spiegato che "attraverso lezioni teoriche e pratiche, i partecipanti del 37º Stormo hanno appreso le tecniche fondamentali di allevamento delle api, la gestione degli alveari e l´importanza di questi preziosi insetti per l´equilibrio ambientale".



Il Comandante dello Stormo colonnello Daniele Mastroberti, presente alla cerimonia di consegna degli attestati, ha sottolineato che la partnership tra Rotary e 37º Stormo rappresenta un modello che potrebbe essere replicato in altre realtà del territorio nazionale. La combinazione tra l´esperienza organizzativa del Rotary e l´efficienza del mondo militare crea le condizioni ideali per progetti di successo nel campo della sostenibilità ambientale.



A ricevere l´attestato di partecipazione al corso dalle mani del Comandante e del Presidente sono stati alcuni Militari della base.



L´auspicio è che questa iniziativa possa estendersi e consolidarsi nel tempo, magari evolvendo in un vero e proprio apiario gestito dal 37º Stormo con il supporto continuo del Rotary.