Inserita in Cronaca il 03/06/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA IN CROAZIA SI DISCUTE DI EDUCAZIONE ECOLOGICA: L’I.C. "LOMBARDO RADICE PAPPALARDO" PARTECIPA ALLA SECONDA RIUNIONE INTERNAZIONALE ERASMUS+ PROGETTO “ECOL” Si è svolta nella suggestiva cornice di Kaštel Vitturi, in Croazia, la seconda riunione internazionale di gestione del progetto europeo ECOL (Ecological Education and Outdoor Learning) inserito nel Programma Erasmus+, con la partecipazione attiva dell’Istituto Comprensivo "Lombardo Radice Pappalardo" di Castelvetrano, rappresentante per l’Italia.

L’incontro, tenutosi il 22 e 23 maggio 2025, ha visto riuniti i partner del progetto provenienti da Romania (coordinatore del progetto), Turchia, Italia e Croazia, impegnati nella promozione dell’educazione ambientale e delle attività educative extrascolastiche.

Durante le due giornate di lavoro, i delegati dei Paesi partecipanti hanno condiviso buone pratiche didattiche incentrate sull´educazione ecologica, analizzato i risultati raggiunti fino ad ora e pianificato congiuntamente le prossime fasi del progetto. L’attenzione si è focalizzata soprattutto sull’utilizzo di metodi innovativi per coinvolgere attivamente gli studenti nell’apprendimento all’aperto e nella tutela dell’ambiente. Molto interessanti le visite e le attività in luoghi già patrimonio UNESCO, come Spalato, Trogir, Dubrovnik, la Fortezza di Klis, che costituiscono un esempio, molto utile per le delegazioni che hanno un forte impatto turistico e culturale, per comprendere come si possa favorire il rispetto dell’ambiente, anche in luoghi con una notevole presenza di visitatori.

L’Istituto "Lombardo Radice Pappalardo" ha presentato le attività che verranno sviluppate nell’ambito del progetto durante la mobilità in Italia che si terrà ad ottobre, evidenziando l´importanza dell´integrazione tra scuola, territorio e natura per una formazione completa degli alunni. Grazie al confronto internazionale, gli insegnanti hanno potuto arricchire le proprie prospettive didattiche e instaurare nuove forme di collaborazione educativa.

L’incontro a Kaštela ha rappresentato un’importante occasione di crescita e scambio interculturale, rafforzando la rete europea creata dal progetto “ECOL”. I partecipanti hanno ribadito il valore della cooperazione tra scuole per affrontare insieme le sfide ambientali e formare cittadini responsabili e consapevoli.

Il progetto “ECOL” proseguirà nei singoli Istituti e Università partner nei prossimi mesi con ulteriori attività, laboratori, scambi e momenti di formazione che continueranno a mettere al centro la sostenibilità, l’educazione ambientale e l’apprendimento attivo e Castelvetrano ospiterà le delegazioni dal 28 al 30 ottobre 2025.