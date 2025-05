Inserita in Cronaca il 29/05/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA SEMINARIO “INVISIBILI MA REALI: DIAMO VOCE AI NEET” Martedì 10 giugno 2025, alle ore 16:30, presso l´Hotel Cesena dei Colli di Palermo (Via Villa Rosato, 20/22), si terrà un importante seminario dal titolo “Invisibili ma reali: diamo voce ai NEET”, promosso dall’Universidad de Córdoba, dall’A.N.A.S. (Associazione Nazionale di Azione Sociale) e dalla Federazione Italiana Teatro Amatori (F.I.T.A.).

L’evento si propone di approfondire la condizione dei NEET , giovani spesso invisibili alle statistiche e trascurati dai percorsi di inclusione socio-lavorativa, ma la cui voce è fondamentale per costruire una società più equa e partecipativa.

Durante il seminario interverranno:

Prof.ssa Alessandra Giannola, Presidente A.N.A.S. Nazionale

Prof.ssa María de los Ángeles Olivares García, Universidad de Córdoba

Prof.ssa Sonia García Segura, Universidad de Córdoba



Porterà il proprio saluto anche Avv. Carmelo Pace, Presidente Nazionale della F.I.T.A

La chiusura dei lavori è prevista per le ore 19:00.



Per maggiori informazioni sull´evento è possibile contattare indirizzo email info@anasitalia.org o al numero di telefono 3460373139.