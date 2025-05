Inserita in Cronaca il 26/05/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA AnasPuglia commissione Medico-Scientifica Nei giorni 23 e 24 maggio si sono conclusi i lavori, presso la Pinacoteca Metropolitana di Bari Corrado Giaquinto e il Palazzo di Città al Comune di Bari del convegno medico organizzato dall´Accademia Italiana e Internazionale di Flebologia e Emodinamica, affiliata Anas.



Grande è stato il successo determinato dall´argomento che ha suscitato tantissimo interesse al pubblico presente.



I complimenti al presidente dell´Accademia dott. Antonio di Gioia che ha magistralmente spiegato il metodo C.H.I.V.A. inventato dal famoso Prof. Franceschi Claude dell´Università di Parigi, condiviso e apprezzato dal dott. Giuseppe Di Gioia eccellenti relatori delle due giornate.



Ringraziamo dott. Alberto Laraspata e Nicola Caterino partner della Commissione Medico-Scientifica Anas Puglia, la dott.ssa Gina Di Cosola resp.Cerimoniale di Anas Puglia, la dott.ssa Viviana Miccolis giornalista e moderatrice del convegno, la prof.ssa Ester Sellach de Ambrosio segreteria generale, prof. Luigi Caldarola presidente commissione Foto/Cinema Anas Puglia per aver contribuito con la massima attenzione e professionalità a queste giornate dedicate alla comunità per far conoscere, nuove linee guida che aiutano la sanità a diminuire i tempi di attesa con risultati meno invasivi per il paziente soggetto a trattamenti per le vene varicose.



Anas Puglia ringrazia tutti ed è già pronta ad organizzare il prossimo appuntamento di giugno.