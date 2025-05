Inserita in Cronaca il 22/05/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA TORNEO DELLA LEGALITÀ- Memorial Antonio Zanda. PREMIATO LO STRISCIONE DELL’ I.C. RADICE PAPPALARDO. Si è svolta il 9 maggio scorso, presso lo stadio Paolo Marino di Castelvetrano, la XII edizione del “Torneo della Legalità – Memorial Antonio Zanda” organizzato da oltre dieci anni dall’A.S. Civitas. Un impegno annuale che unisce sport, educazione e impegno civile. Ad affrontare l’A.S. Civitas di Castelvetrano una squadra speciale composta da una Rappresentativa dell’Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani e da Magistrati delle Procure di Trapani e Marsala.



La manifestazione ha coinvolto soprattutto la popolazione scolastica di tutti gli istituti castelvetranesi: scuole elementari, medie e superiori. Inoltre legato all’evento si è svolto il concorso riservato alle scuole e volto a premiare le classi autrici del cartellone sul tema “Contro le mafie e l’ illegalità in genere”. La giuria, come ogni anno composta da un Rappresentante delle Forze dell’ordine, un Magistrato e un membro del direttivo dell’A.S. Civitas, ha attribuito il primo premio per le scuole del I ciclo, allo striscione elaborato dagli alunni della classe 1^ sez.C del plesso V. Pappalardo della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. Lombardo Radice Pappalardo, perché ritenuto più significativo tra tutti e riportante la scritta: “Legalità unica melodia verso la libertà”. Grande soddisfazione per la docente Daniela Gerardi che ha coordinato il lavoro e per la Dirigente Maria Rosa Barone che ha dichiarato che la promozione della legalità si realizza anche attraverso la trasmissione dei valori sportivi, come il rispetto degli altri, la lealtà e l’impegno.



Grandi ospiti nell’edizione di quest’anno: la cantante Simona Molinari ha interpretato l’Inno nazionale; presenti anche la musicista Sade Mangiaracina e Salvo Ruvolo dell’Associazione “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato”. Inoltre la manifestazione si è arricchita della collaborazione dell’Associazione “A Nome Loro” che organizza un grande evento musicale che si svolgerà presso il Parco Archeologico di Selinunte il prossimo 13 settembre.



L’Istituto aderisce a iniziative di tal genere perché consapevole che nella mission della scuola è obbligo inserire attività che facciano comprendere agli studenti che la legalità non è uno slogan da esibire occasionalmente, ma deve essere un habitus mentale che contraddistingue ogni azione quotidiana.