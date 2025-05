Inserita in Cronaca il 21/05/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Generation Rent: come arredare casa se cambi spesso abitazione Vivere in affitto non è solo una fase, ma uno stile di vita

Fino a poco tempo fa cambiare casa era considerata un’eccezione, un’alternativa alla più comune pratica di acquistare una casa e rimanere stabili per il resto della propria vita. Ad oggi, le nuove generazioni sono esposte a fenomeni socio-lavorativi che richiedono versatilità, capacità di adattamento e continuo cambiamento. Proprio in questo modo è nata la Generation Rent, una generazione per cui è consuetudine cambiare alloggio, spostarsi, cambiare città o anche paese. Una generazione che esplora il mondo urbano senza mettere radici in un solo luogo.

Con questo stile di vita, arrivano anche nuove esigenze, una vita interamente svolta in affitto che richiede attenzione agli acquisti per gli arredamenti di ciascuna abitazione. Le domande da porsi a questo proposito sono: come è bene arredare una casa che potrebbe non essere “per sempre”? Quali elettrodomestici e mobili conviene acquistare per fare sì che possano sempre seguirci da una abitazione all’altra adattandosi ad ogni contesto?

Le parole chiave su cui puntare sono versatilità, funzionalità e design intelligente. Elettrodomestici: meglio preferire la libera installazione Quando si vive in affitto, ogni spostamento richiede sforzi economici e fisici: vanno smontate cucine e rimossi gli elettrodomestici incassati per adattarli a nuovi spazi. Tuttavia, esistono delle scelte intelligenti che possono facilitare enormemente questo processo, senza rinunciare ad alcuna comodità o resa estetica. Basta fare uso di elettrodomestici a libera installazione e mobili dal design smart. Frigorifero: la scelta che ti segue ovunque Partendo dal frigorifero, il re della cucina, optare per un frigorifero a libera installazione permette di spostare tranquillamente l’elettrodomestico da un appartamento all’altro senza dover smontare mobili e senza alcun rischio di compatibilità che comporta un trasferimento. Questa soluzione non è vincolata a misure e spazi a disposizione: lo puoi mettere dove vuoi, si sposta facilmente e non richiede l’intervento di tecnici per essere installato. Se si acquista un frigorifero da incasso ci sono evidenti problematiche legate a: mobili su misura necessari per l’installazion

difficoltà di rimozione e installazione

scarsa libertà di riposizionamento

Al contrario, fare affidamento su un modello a libera installazione, garantisce vantaggi importanti per i renter: risultano spesso più economici

offrono un’ampia gamma di design che li rendono adattabili a qualsiasi tipo di location

non richiedono particolari sforzi legati alla rimozione e reinstallazione: basta semplicemente staccare la spina a muro e riattaccarla una volta trasportato nella nuova abitazione.

In questa ottica, specialmente se gli spazi che prendi in affitto sono di piccole dimensioni, è bene considerare l’acquisto di modelli slim o combinati, ovvero dotati anche di congelatore per ampliare il numero di funzionalità a propria disposizione riducendo al minimo l’ingombro. Lavastoviglie: sì, anche se vivi in affitto puoi averne una Chi ha detto che in affitto non puoi permetterti una lavastoviglie? In modo molto simile a quanto visto con i frigoriferi, puoi puntare senza troppi problemi su una lavastoviglie a libera installazione. Questi elettrodomestici sono perfetti per chi vive in affitto: si collegano in poco tempo, non richiedono lavori murari, e puoi portarle in qualsiasi abitazione.

Niente installazione fissa

Capacità di adattamento a qualsiasi cucina anche nel design



Possibilità di collegarli direttamente al rubinetto acquistando specifici modelli Nel caso della lavastoviglie è particolarmente sconsigliato l’acquisto di elettrodomestici da incasso: si tratta di soluzioni su misura, che richiedono l’intervento di un idraulico per adattare i mobili all’impianto idrico della casa. Una condizione difficilmente riproducibile in altre abitazioni in caso di trasferimento. Gli altri elettrodomestici da valutare Oltre a frigorifero e lavastoviglie, possono essere considerati anche altri acquisti che non pesano minimamente sulle dinamiche di trasferimento da una abitazione all’altra rendendo il tuo stile di vita decisamente più flessibile.

Forni a microonde combinati: cucinano, scaldano e grigliano. Compatti, facili da spostare e utili anche in assenza di un forno tradizionale.



Lavasciuga slim: se hai poco spazio, unisce lavatrice e asciugatrice in un unico elettrodomestico portatile. Arredi intelligenti per spazi temporanei ma belli Venendo al discorso arredi e al design delle abitazioni, sappi che puoi avere cura delle tue case in affitto nonostante i continui cambiamenti. Diverse soluzioni per il mobilio moderno consentono di venirti incontro a questa necessità, è il caso della contrapposizione tra mobili modulari e fissi. Mobili modulari e mobili fissi: cosa scegliere Se sei esposto a continui trasferimenti, la scelta migliore per te è sicuramente quella di acquistare mobili modulari o componibili. Questa tipologia di arredamenti offre dei vantaggi importanti per tutti i renter:

è possibile montarli e smontarli rapidamente



sono perfettamente adattabili a spazi diversi, anche se le abitazioni hanno design diversi



risultano più economici e leggeri, un fattore importante quando ci si trova a spostare grandi quantità di pezzi per la casa

Sono invece da evitare assolutamente i mobili fissi. Questi sono particolarmente difficili da spostare per via del peso, sono spesso difficili da adattare alla nuova casa per via della loro scarsa versatilità e richiedono sicuramente un impegno maggiore in fase di trasloco. Tra le soluzioni modulari e componibili per gli arredi di casa, ti consigliamo di tenere in considerazione soluzioni come:

Letti con contenitore smontabili.

Librerie a cubi componibili

Tavoli pieghevoli o estensibili.

Divani modulari con elementi mobili.

Armadi con struttura in tessuto o metallo facili da montare.

Vivere leggeri è vivere meglio La versatilità e la leggerezza sono la chiave per vivere bene in questa Generation Rent, ma questo non significa rendere la propria casa priva di anima, anzi, si tratta di imparare a costruire un nuovo rifugio ogni volta che ne hai bisogno. Facendo le giuste scelte con gli elettrodomestici a libera installazione, con i mobili componibili e un approccio smart al trasferimento, puoi rendere molto più facile il trasferimento da un’abitazione all’altra, portando con te tutto quello di cui hai bisogno.