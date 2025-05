Inserita in Cultura il 20/05/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Grande partecipazione alla presentazione di "Erice nel Realverso": un ponte tra tradizione e innovazione Si è tenuta ieri presso la Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “G. Mazzini” di Erice la presentazione ufficiale del progetto "Erice nel Realverso", un’iniziativa che coniuga tecnologia, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio locale.





All’evento hanno partecipato la Sindaca di Erice Daniela Toscano, l’Assessora alla Pubblica Istruzione Carmela Daidone e l’Assessora alla Cultura Rossella Cosentino, che hanno sottolineato l’importanza di introdurre percorsi educativi innovativi capaci di coinvolgere le nuove generazioni attraverso strumenti digitali immersivi e orientati alla cittadinanza attiva.





Il Realverso, sviluppato da iInformatica, è un ambiente digitale in cui è possibile esplorare virtualmente borghi e luoghi simbolici del territorio, compiere azioni sostenibili ispirate agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e interagire con digital twin, ovvero gemelli digitali di oggetti reali dotati di sensori e attuatori interconnessi.





Il progetto si inserisce nel quadro delle attività di diffusione della cultura STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) promosse da iInformatica nelle scuole italiane.





“Presentare oggi il Realverso qui a Erice rappresenta per noi un momento significativo – ha dichiarato l’Ing. Giuseppe Oddo, CTO e socio fondatore di iInformatica – Dopo Lipari e Trapani, anche Erice entra a far parte di questa rete di borghi digitali. È un traguardo che ci rende particolarmente fieri, perché nasce da un legame profondo con questo territorio e da un impegno costante nella diffusione dell’innovazione nelle scuole e nelle comunità locali.”





L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio gratuito del Comune di Erice, a conferma del sostegno dell’Amministrazione alle progettualità che uniscono educazione, innovazione e valorizzazione del territorio.





Un’iniziativa che rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni scolastiche, amministrazione pubblica e innovatori locali per costruire insieme il futuro delle comunità.