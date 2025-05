Inserita in Politica il 20/05/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA ALLEANZE EDUCATIVE-FAMIGLIA, ISTITUZIONI E ASSOCIAIZONI LE SFIDE DEL TERZO SETTORE Sabato 24 maggio, a partire dalle ore 10:00, si terrà un convegno dedicato alle alleanze educative presso la Chiesa di Santa Maria Alemanna, in via Sant’Elia 48, a Messina.

Durante l’incontro verranno affrontati temi fondamentali legati al ruolo delle famiglie, delle istituzioni e delle associazioni, tre pilastri essenziali che operano nell’ambito del Terzo Settore.

A coordinare e aprire i lavori sarà Helga Corrao, presidente dell’ODV “Sagittario”, docente e coordinatrice provinciale ANPE.

Numerosi gli ospiti attesi, tra cui professori e presidenti di diverse associazioni del territorio. Tra i partecipanti anche il Dr. Antonio Lufrano portavoce ANAS Nazionale, Francesco Bitto portavoce regionale ANAS Veneto e il Prof.re Filippo Grasso dell’università di Messina.

L’evento rappresenterà un´importante occasione di confronto su tematiche attuali che coinvolgono, ancora una volta, il mondo del Terzo Settore.

Al termine degli interventi, è previsto uno spazio dedicato a domande e dibattito con il pubblico.