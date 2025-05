Inserita in Cultura il 19/05/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Modelli di integrazione sociale contro l’abbandono scolastico: il 21 maggio, al Polo Universitario di Trapani la presentazione dei risultati del progetto Yes4Future Si terrà mercoledì 21 maggio 2025, presso l’Aula Magna del Polo Territoriale Universitario di Trapani, la conferenza dal titolo “Il modello di integrazione sociale contro l’abbandono scolastico”. L’evento rappresenta un’importante giornata di restituzione e confronto sulle attività realizzate nel corso del progetto YES 4 FUTURE – Young Europe: Strategies for Future, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Next Generation EU e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (linea di intervento M5C3-1.3).



Il progetto, attuato su scala provinciale, ha coinvolto scuole, enti del Terzo Settore, consorzi e istituzioni locali in un’azione sinergica finalizzata al contrasto della dispersione scolastica e della povertà educativa, attraverso un approccio educativo innovativo. Le attività hanno coinvolto ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale, rafforzare le competenze scientifiche, tecnologiche e digitali.



Sono stati attivati 15 laboratori STEM/STEAM (droni e robotica); 11 MediaLab per il potenziamento delle competenze digitali; 6 ParentLAB per il rafforzamento del rapporto educativo tra genitori e figli; tre cicli di seminari per approfondire nuove competenze e diverse azioni di orientamento al lavoro. I giovani sono stati protagonisti attivi del cambiamento, grazie anche alla creazione di prodotti multimediali su temi specifici come il bullismo, il cyberbullismo e la dipendenza dal web.



Durante la conferenza verranno presentati i risultati raggiunti, le buone pratiche emerse e le prospettive future per il consolidamento di un modello territoriale di integrazione sociale e educativa. Dopo i saluti istituzionali, interverranno i referenti del progetto per raccontare le diverse aree di intervento e le strategie introdotte. Sarà inoltre dato spazio alle testimonianze di alcuni giovani partecipanti e al confronto con ricercatrici sociali, educatori e otto dirigenti scolastici del territorio, che porteranno la loro esperienza all’interno dei contesti educativi coinvolti.



Coordinato dal Consorzio Solidalia, ha coinvolto una rete di partner attivi sul territorio tra cui i comuni di Buseto Palizzolo e Valderice, il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, gli Istituti Comprensivi "Bassi - Catalano" di Trapani, “Dante Alighieri” di Valderice, “S. Bagolino” di Alcamo, “Giuseppe Pitrè” di Castellammare del Golfo, “Pertini” di Trapani, e gli Istituti Superiori ITI “Leonardo da Vinci” (Trapani), ITET “G. Caruso” (Alcamo) e ITET “G. Garibaldi” (Marsala), la Fondazione ITS Emporium del Golfo e la Cooperativa Sociale Koinonia.