Inserita in Politica il 12/05/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Gli alunni dell’Indirizzo musicale della “Pappalardo” visitano il Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani. Lo scorso 5 maggio c. a. l’I. C. “Lombardo Radice – Pappalardo” di Castelvetrano diretto dalla prof.ssa Maria Rosa Barone, nell’ambito delle attività di orientamento del Conservatorio di Musica diretto dalla prof.ssa Elisa Cordova, ha avuto l’opportunità di far visitare agli alunni dell’indirizzo musicale l’Istituto “A. Scontrino” di Trapani. I discenti, accolti nell’Aula Magna “Antonino Pappalardo” (il Maestro prematuramente scomparso nel 1992 che ha dato impulso alla creazione del Conservatorio di Musica a Trapani intitolato all’illustre M° Antonino Scontrino e nel 1978 ne è diventato direttore fiduciario come sezione staccata del Conservatorio di Musica “V. Bellini di Palermo) hanno avuto modo di conoscere l’offerta formativa e di assistere a varie performances musicali presentate dal M° Comuzzi e coordinate dal Vice Direttore prof. Paolo Morana, sia con strumenti solisti sia con ensemble classici e moderni.



Negli anni, diversi sono stati gli alunni della Scuola Pappalardo che hanno manifestato il desiderio di continuare lo studio dello strumento presso il Conservatorio dimostrando di aver maturato, grazie alla frequenza del corso ad indirizzo musicale, una sensibilità musicale che da sogno artistico diventa una vera e propria professione.

I Percorsi a Indirizzo Musicale attivi presso l’I. C. “Lombardo Radice – Pappalardo” di Castelvetrano hanno quattro classi di strumento: Chitarra, Pianoforte, Violino e Flauto traverso guidati dai proff. Carlo Barbera, Mariella Zancana, Maria Teresa Clemente e Francesco Federico.