Inserita in Cronaca il 09/05/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Papa Francesco risponde ai bambini della parrocchia di San Pietro a Trapani Una sorpresa per i bambini della parrocchia di San Pietro a Trapani, proprio nel giorno in cui inizia il conclave. Avevano mandato a papa Francesco disegni, preghiere e letterine al suo rientro in Vaticano dopo il lungo ricovero. Stamattina il postino ha consegnato la risposta con una lettera della Segreteria di Stato vaticana in cui il papa ringrazia “per la vostra amorevole tenerezza” , “assicura il ricordo all’altare di Gesù” e “invita a coltivare l’amicizia con Gesù” dopo aver ringraziato per il “gesto di affetto e vicinanza nel momento di prova”.





“Il 24 marzo scorso ho coinvolto tutti i bambini e le famiglie del catechismo in una semplice iniziativa e cioè quella di far giungere a Papa Francesco, dopo la sua uscita dall’ospedale, l’affetto della comunità parrocchiale attraverso la voce dei più piccoli – racconta il parroco don Giuseppe Bruccoleri - L’idea era che i bambini scrivessero un breve messaggio su un foglietto per esprimere la nostra solidarietà e la gioia per il suo miglioramento. I bambini potevano esprimersi liberamente con un disegno, una frase o un testo scritto da loro.



Dopo averli raccolti li ho inviati insieme a una lettera che esprima la vicinanza di tutta la comunità parrocchiale. Oggi è arrivata dalla Santa Sede la risposta che è partita da Roma proprio il 21 aprile, giorno della morte di Papa Francesco. L’ho aperta con commozione ho aperto leggendola insieme ai parrocchiani che erano presenti. La conserveremo gelosamente – dice - Sono certo che i nostri bambini non dimenticheranno questo momento”.