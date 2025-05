Inserita in Cronaca il 09/05/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Ospiti del Palermo Calcio gli studenti del Management dello Sport del “Calvino” di Trapani La visita di istruzione allo Stadio “Renzo Barbera” di Palermo è stata tra le attività più interessanti tra quelle previste dal piano formativo della Specializzazione in Management dello Sport dell’Istituto “Salvatore Calvino” di Trapani, moderna realtà educativa che, nell’ambito dell’indirizzo Amministrazione, Finanze e Marketing (AFM), forma figure competenti nella gestione manageriale di società, strutture ed eventi sportivi sotto gli aspetti economico ed organizzativo.



Una esperienza “full immersion” quella vissuta dagli studenti delle quinte classi del “Calvino” grazie alla sensibilità ed alla disponibilità del Palermo Calcio che ha messo a disposizione strutture e personale qualificato affinchè i ragazzi potessero toccare con mano anche nei dettagli la complessa organizzazione di una società sportiva professionistica. In particolare, sotto la guida del giornalista Giovani Tarantino, è stato illustrato loro il funzionamento del settore comunicazione (sala stampa, tribuna stampa, ed altri spazi ad esso dedicati), la disposizione e la gestione dei locali adibiti a squadra, staff tecnico, arbitri, ecc., e quanto predisposto sul piano organizzativo sul terreno di gioco in occasione delle partite di calcio.



Particolarmente apprezzata dagli studenti la visita al Palermo Museum (di cui è responsabile lo stesso Tarantino), affascinante viaggio nella storia del club rosanero inaugurato nel 2020, nel 120simo anniversario della nascita del Palerm