07/05/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Al via i percorsi di specializzazione per il Sostegno INDIRE, ecco come effettuare la preiscrizione e i costi I percorsi di specializzazione per il sostegno, regolati dall'art. 6 del Decreto Legge 71/2024 e convertiti nella Legge 106/2024, rappresentano un'importante opportunità per i docenti che desiderano qualificarsi nel settore dell'inclusione scolastica.



Questi percorsi, attivati ??da INDIRE e Università, sono validi a livello nazionale e devono concludersi entro il 31 dicembre 2025.



Requisiti di accesso



Possono accedere al percorso due categorie principali:

• Triennalisti: Docenti con almeno tre annualità di servizio su posto di sostegno negli ultimi cinque anni (escluso l’anno scolastico in corso). Il servizio deve essere svolto nelle scuole statali o paritarie e ogni annualità deve comprendere almeno 180 giorni o coprire il periodo dal 1° febbraio agli scrutini.

• Candidati con TFA estero: Coloro che hanno conseguito un titolo di specializzazione all’estero e hanno presentato la richiesta di riconoscimento entro il 1° febbraio 2024.



Possono accedere al percorso anche in attesa del riconoscimento ufficiale da parte del MIM.

Struttura del Percorso



I percorsi prevedono una durata minima di quattro mesi e l’acquisizione di 40 CFU (per i titoli universitari) o 40 ECTS (per i titoli rilasciati da INDIRE). Le lezioni si svolgono principalmente online, con una piccola percentuale in modalità asincrona. I laboratori e gli esami finali si tengono in presenza. È consentito un massimo del 10% di assenze.



I contenuti disciplinari includono pedagogia speciale, didattica inclusiva, legislazione scolastica e laboratori pratici per l’inclusione scolastica.



Costi e titoli lasciati



I costi variano in base alla categoria di appartenenza:

900 euro (36 CFU)

1.500 euro (48 CFU)

Al termine del percorso, le Università rilasciano un titolo universitario valido a livello nazionale, mentre INDIRE rilascia un titolo non universitario riconosciuto esclusivamente nel sistema educativo italiano.



Scadenze Importanti



Tutti i percorsi devono essere completati entro il 31 dicembre 2025. Gli enti erogatori trasmetteranno al MIM gli elenchi dei docenti abilitati, corredati dai risultati finali.