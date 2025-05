Inserita in Cronaca il 06/05/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA ALL’I.C. LOMBARDO RADICE PAPPALARDO SI EDUCA ALLA GREEN ECONOMY: UN MODELLO DA SEGUIRE, DAL VERDE PUBBLICO AI RISPARMI ENERGETICI La Green Economy, o economia verde, rappresenta un modello di sviluppo sostenibile che punta alla riduzione dell’impatto ambientale e alla promozione di uno stile di vita più consapevole, rispettoso dell’ambiente e delle generazioni future. Essa si fonda su pilastri come l’impiego di energie rinnovabili, la riduzione dei consumi, il riciclo dei materiali, l’attenzione all’impronta ecologica e l’adozione di pratiche ecocompatibili in ogni ambito della vita quotidiana.

In linea con i principi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, l’Istituto si è impegnato a educare i propri alunni alla sostenibilità ambientale, alla cura del bene comune e alla responsabilità civica, ponendo al centro dell’attività didattica anche azioni concrete legate alla tutela del verde pubblico.

Un esempio piccolo, ma significativo, di questo impegno è rappresentato dall’aiuola del plesso Pappalardo, che a partire dal 21 marzo si è trasformata in un piccolo angolo profumato e colorato grazie alla fioritura della lavanda. In appena un metro quadrato di terra, una semplice piantina donata alla scuola e curata con dedizione da docenti e collaboratori scolastici ha dato vita a un risultato sorprendente: da spazio vandalizzato è divenuta un rigoglioso componimento di fiori e profumi, esempio virtuoso di rinascita ambientale e cura collettiva. L’attenta irrigazione estiva, le potature sagomate, i cartelli realizzati dai docenti e studenti e il rispetto mostrato dalla popolazione scolastica sono la dimostrazione che anche un piccolo gesto può diventare un simbolo di educazione ambientale.

La scuola, in questi anni, ha partecipato attivamente anche a eventi come la Festa dell’Albero, coinvolgendo gli alunni in iniziative di piantumazione e sensibilizzazione, contribuendo così a rafforzare il legame con il territorio e a promuovere una cultura della sostenibilità.

Oltre al verde, la scuola è impegnata anche nella riduzione dell’impronta energetica. In tal senso, è stata colta la proposta di collaborazione con enti e associazioni locali, come Energia Italia Srl, azienda del territorio leader nella distribuzione di tecnologie per il fotovoltaico, il solare termico e altre fonti di energia sostenibile, che lo scorso 16 aprile – alla presenza dell’Assessore Brillo e del Dirigente Scolastico – ha donato al plesso Pappalardo sei climatizzatori a basso consumo energetico, capaci di garantire ambienti più confortevoli sia in estate che in inverno, per testimoniare l’impegno concreto di una scuola sostenibile ed energeticamente efficiente.

L’impegno continua con il progetto attualmente in corso per il biennio 2024/2026 “ECOL - Ecological Education and Out-of-School Learning Activities” previsto all’interno del Programma ERASMUS+ che intende, tramite la collaborazione europea, favorire gli scambi di buone pratiche e di innovazione didattica sul tema dell’ambiente e dei cambiamenti climatici, incentivando la cittadinanza attiva e globale; nel mese di Ottobre l’Istituto ospiterà a Castelvetrano le delegazioni di Scuole e Università degli altri quattro Paesi partner, ovvero Romania, Turchia, Croazia, Portogallo e con studenti e Docenti intende affrontare il tema della “Ecologia della mente” un nuovo approccio della Psicologia e delle Scienze Umane che considera la mente umana in relazione al suo contesto, compreso l´ambiente sociale, culturale e relazionale in cui è inserita e che la comprensione della mente umana non può essere separata dall´influenza di questi fattori esterni, che influenzano percezioni, conoscenze e comportamenti.

Dunque Educare al green, alla cura del bene pubblico, alla riduzione dell’impronta ecologica e alla consapevolezza ambientale è una responsabilità che la scuola porta avanti con convinzione. Coltivare questi valori significa contribuire alla formazione di cittadini responsabili, pronti a costruire un futuro più equo, solidale e sostenibile.