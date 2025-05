Inserita in Cronaca il 05/05/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Tempesta d´amore, un fenomeno che resiste da vent’anni Tempesta d’amore (in lingua originale Sturm der Liebe) è una delle telenovele europee più longeve. Debuttata in germania su Das Erste il 26 settembre 2005, la serie prodotta da Bavaria Fiction ha superato quota 4.400 puntate e va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:10. Negli ultimi anni è stata introdotta una breve pausa estiva per evitare sovrapposizioni con i grandi eventi sportivi.



L’attuale ciclo narrativo - la ventunesima stagione - è partito in Germania il 5 dicembre 2024 (episodio 4.335) e mette al centro la storia di Maxi Saalfeld (Katharina Scheuba) e Henry Sydow (Elias Reichert). Il format stagionale, introdotto nel 2012, prevede che ogni annata presenti una nuova coppia da sogno destinata a sposarsi o a lasciare il Fürstenhof, l’hotel a cinque stelle che costituisce il set principale della soap.



Le puntate tedesche di fine aprile 2025

Nelle puntate tedesche andate in onda fra il 25 e il 30 aprile 2025 (episodi 4.409-4.415) Maxi tenta di soffocare i sentimenti per Henry accettando il fidanzamento di facciata fra il ragazzo e Larissa, mentre Henry, impegnato nei preparativi di un matrimonio che non sente più suo, realizza di non poter rinunciare all’amore per Maxi. L’episodio 4.409, «Schlüssel zum Geheimnis», è stato pubblicato in anteprima nell’ARD Mediathek alcune ore prima della messa in onda lineare, a conferma della strategia “online first” adottata dalla rete.



A febbraio 2025 è arrivata Vivien Wulf, che interpreta Larissa Mahnke (episodio 4.371). Nei mesi di gennaio e febbraio entreranno anche Jo Weil (Yannik Rudloff, episodio 4.369) e Johanna Graen (Fanny Schätzl, episodio 4.346). Le note stampa di Das Erste presentano i tre personaggi come catalizzatori di nuovi conflitti che ruoteranno intorno alla famiglia Saalfeld.



Dal punto di vista produttivo, ARD e Bavaria Fiction hanno siglato nel maggio 2024 un accordo che garantisce la realizzazione di nuove puntate almeno fino al 2027. L’idea iniziale di ridurre la durata quotidiana da 48 a 24 minuti è stata accantonata il 4 luglio 2024, dopo un confronto interno sull’impatto editoriale e sugli ascolti.



Cambiamenti produttivi, diffusione digitale e riscontri in Italia

Sul piano organizzativo, dal 13 gennaio 2025 l’executive producer è Peter Proske-Clayton, subentrato a Jonas Baur: il cambio di regia creativa mira a rafforzare la sinergia tra «Tempesta d’amore» e le altre serie quotidiane dello studio di Monaco.



Ogni episodio viene caricato nell’ARD Mediathek immediatamente dopo la trasmissione lineare e rimane disponibile per sei mesi. La diffusione “online first”, accompagnata da notifiche push e da clip dietro le quinte, sta fidelizzando soprattutto il pubblico under 35 che preferisce seguire la soap su smartphone e tablet.



In Italia «Tempesta d’amore» va in onda su Rete 4 dal 2006. L’appuntamento attuale è alle 9:45 dal lunedì al venerdì e gli episodi trasmessi corrispondono alla diciannovesima stagione, incentrata su Leander Saalfeld ed Eleni Schwarzbach. L’arrivo di Leander, presentato sul portale Mediaset Infinity con una sinossi dedicata al suo tirocinio in ospedale, ha rinfrescato la programmazione mattutina. La puntata di martedì 29 aprile 2025 - in cui Vincent confessa i propri sentimenti ad Ana - è disponibile on-demand fino al 29 maggio; quella di lunedì 28 aprile ha raccolto 236.000 spettatori pari al 5,8% di share, mentre la rilevazione Auditel del 16 aprile segnala 233.000 teste e il 5,6%.



Gli episodi italiani restano visibili gratuitamente su Mediaset Infinity per trenta giorni, con sinossi e “highlights” utili a chi vuole recuperare le trame più intricate.



Celebrazioni, produzione e ascolti della serie cult tedesca



Il 26 settembre 2025 cadrà il ventennale della prima messa in onda. Secondo la stampa bavarese, la produzione sta allestendo uno speciale celebrativo e varie iniziative editoriali per ricordare l’esordio del 2005.



La produzione si svolge nei Bavaria Studios di Geiselgasteig, vicino a Monaco di Baviera, dove sono allestiti più di venticinque set permanenti – dal ristorante «Fürstenhof» alle suite di lusso – completati da riprese in esterni sul lago di Starnberg e nell’area alpina. Ogni puntata viene filmata con circa otto settimane di anticipo, grazie a tre unità di ripresa simultanee e a uno staff di oltre 150 addetti, come spiegano le FAQ ufficiali pubblicate sul sito di Das Erste.



Sul mercato interno la serie mantiene una quota media del 14% sul pubblico pomeridiano di Das Erste: dato ritenuto strategico per presidiare la fascia fra il telegiornale delle 14:00 e l’access prime time. Le puntate del 15-19 aprile hanno toccato i 1,6 milioni di telespettatori, con picchi nei giorni caratterizzati da scene chiave come la confessione d’amore di Henry o il bacio fra Sophia e Miro.



«Tempesta d’amore» rimane uno dei pochi format seriali europei esportati integralmente in oltre venti Paesi senza adattamenti locali, grazie a un modello industriale che consente di produrre circa 200 nuove puntate l’anno con scenografie permanenti e archi narrativi da dodici mesi.



La testata online Sbircia la Notizia Magazine pubblica con cadenza quotidiana curiosità e spoiler su Tempesta d’amore, offrendo uno sguardo in anticipo su ciò che verrà trasmesso su Rete 4.