Inserita in Cronaca il 02/05/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Laboratori innovativi, lavoro e cittadinanza attiva, MediaLab e ParentLab: in corso in provincia di Trapani le attività del progetto Proseguono le azioni del progetto “Yes4Future: Young Europe - Strategies for Future”, un´iniziativa innovativa che si propone di contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa, coinvolgendo i giovani studenti in percorsi formativi sui temi della cittadinanza europea, dell’intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie digitali.



Attraverso l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze scientifiche e tecnologiche, il progetto mira a rispondere ai fabbisogni occupazionali del territorio e a sviluppare nei ragazzi competenze computazionali per un utilizzo consapevole e critico dei linguaggi informatici, in particolare nell’ambito dei social network e dei media digitali.



Nello specifico, si punta a potenziare le competenze STEM e STEAM nei settori della robotica, della logistica e dell’intelligenza artificiale, mediante 15 laboratori negli Istituti d´Istruzione Superiore e ITS, suddivisi in: 7 laboratori di Robotica; 8 laboratori Tecnologici sui Droni; 11 MediaLab e 6 ParentLAB negli Istituti Comprensivi. Inoltre sono attivi i seminari formativi di economia aziendale, progettazione sociale e marketing digitale.



A Trapani, Valderice e Castellammare del Golfo sono in pieno svolgimento i Parent LAB mobili, attività dedicate al sostegno della genitorialità e allo screening psico-pedagogico.



Rivolto a giovani tra gli 11 e i 17 anni, “Yes4Future” coinvolge l´intera provincia di Trapani grazie a un solido partenariato di istituti scolastici, consorzi, enti di formazione e associazioni, impegnati nel promuovere il riequilibrio economico-culturale e nel combattere fenomeni come la dispersione scolastica, la povertà educativa e l’emarginazione giovanile (NEET).



Finanziato dall´unione europea nell´ambito di Next Generation EU e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (linea di intervento M5C3-1.3 “Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore”), mira a creare un ambiente educativo che incoraggi i giovani a sviluppare competenze avanzate attraverso laboratori pratici e attività mirate.



Coordinato dal Consorzio Solidalia , coinvolge una rete di partner attivi sul territorio tra cui i comuni di Buseto Palizzolo e Valderice, il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, gli Istituti Comprensivi "Bassi - Catalano" di Trapani, “Dante Alighieri” di Valderice, “S. Bagolino” di Alcamo, “Giuseppe Pitrè” di Castellammare del Golfo, “Pertini” di Trapani, e gli Istituti Superiori ITI “Leonardo da Vinci” (Trapani), ITET “G. Caruso” (Alcamo) e ITET “G. Garibaldi” (Marsala), la Fondazione ITS Emporium del Golfo e la Cooperativa Sociale Koinonia.