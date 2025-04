Inserita in Cronaca il 28/04/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA L´impatto del volontariato: un´esperienza formativa al Liceo Scientifico Pietro Ruggieri Si è svolto recentemente presso il Liceo Scientifico Pietro Ruggieri di Marsala un significativo incontro dedicato al volontariato e alla immunizzazione, con particolare focus sull´iniziativa "End Polio" del Rotary International. Il dottor Massimo Ballotta, medico e rotariano, ha ispirato e sensibilizzato gli studenti dell´istituto sulla bellezza dell’altruismo e del dono del proprio tempo e delle proprie capacità, sull’importanza dell’empatia e sull’importanza dei gesti di solidarietà.



Il dialogo , organizzato nell’occasione della Settimana della Immunizzazione 2025 e alla presenza degli studenti della curvatura biomedica del liceo, ha visto un notevole interesse da parte degli studenti. Le tematiche affrontate hanno permesso ai giovani di comprendere l´importanza fondamentale del volontariato come strumento di cambiamento sociale e di sviluppo e crescita personale.



Il momento conclusivo dell´incontro è stato dedicato alla presentazione della campagna "End Polio Now" del Rotary International, un´iniziativa di portata mondiale avviata nel 1985 con l´obiettivo di eradicare completamente la poliomielite dal pianeta. Questo programma rappresenta uno degli impegni umanitari più significativi e duraturi nella storia dell´organizzazione.



Quando il Rotary International iniziò questa sfida, la poliomielite paralizzava più di 350.000 bambini ogni anno in oltre 125 paesi. Grazie all´instancabile lavoro dell´organizzazione, in collaborazione con partner globali come l´Organizzazione Mondiale della Sanità, l´UNICEF e la Bill & Melinda Gates Foundation, i casi di polio sono diminuiti del 99,9% a livello mondiale.

Il Rotary ha contribuito a finanziare le attività di vaccinazione, mobilitando milioni di volontari in tutto il mondo per le campagne di immunizzazione e sensibilizzazione.



Durante l´incontro, il Presidente della Commissione Giovani del Rotary Club Marsala Daniele Pizzo ha portato i saluti del Presidente Aldo Galileo ed ha colto l’occasione per illustrare alcune delle più significative iniziative di solidarietà e tutela ambientale realizzate sul territorio negli ultimi anni. Tra i progetti presentati, particolare attenzione è stata rivolta alle attività di supporto alle fasce più vulnerabili della popolazione, come il recente progetto “Rotary per l’inclusione digitale”.



L´evento al Liceo Scientifico Pietro Ruggieri ha offerto agli studenti l´opportunità di apprendere non solo l´importanza delle campagne di immunizzazione sotto il profilo sanitario, ma anche e soprattutto il valore del volontariato come espressione concreta per cambiamenti positivi e duraturi.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto al corpo docente dell´istituto, in particolare alle professoresse Lidia Rallo, referente della curvatura biomedica, e Natalia Alagna, il cui impegno ha reso possibile la realizzazione di questa significativa esperienza formativa.



L´incontro si è concluso con la consapevolezza condivisa che l´educazione al volontariato e alla solidarietà rappresenti un elemento fondamentale per la formazione integrale degli studenti, lasciando un´impronta duratura nei cuori e nelle menti di tutti i partecipanti.



La collaborazione tra istituzioni scolastiche e organizzazioni come il Rotary International dimostra come sinergie efficaci possano contribuire a creare un futuro migliore, formando cittadini consapevoli dell´importanza della cooperazione internazionale nella risoluzione delle sfide globali.