Inserita in Cronaca il 28/04/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA L´I.C. Inveges di Sciacca aderisce alla campagna "Adotta una spiaggia" di Marevivo “Adotta una spiaggia” è la campagna nazionale della Fondazione Ambientalista Marevivo che consiste nel prendersi cura di tratti di costa che spesso presentano delle criticità relative a spiaggiamenti di rifiuti e mancanza di alcuni servizi. Tra le spiagge italiane che è possibile adottare rientrano anche quelle saccensi dello Stazzone e della Tonnara.



Annualmente ed in maniera alternata le due spiagge vengono adottate dalle scuole della città in una sorta di staffetta annuale. Dopo l’IC Mariano Rossi, l’IISS Amato Vetrano, l’IISS Don Michele Arena, quest’anno è il turno dell’IC Inveges che adotterà la spiaggia della Tonnara.



Nel processo di adozione della spiaggia sono state coinvolte le quinte classi di scuola primaria dei plessi Giovanni XXIII, Fazello e Loreto.



Il progetto ha preso il via lo scorso 14 aprile con un incontro a scuola di introduzione in cui gli educatori ambientali di Marevivo hanno parlato dell’importanza del mare, delle spiagge e di alcuni organismi animali e vegetali che ci vivono.



Le classi saranno coinvolte a fine maggio in due giornate di pulizia della spiaggia della Tonnara finalizzata alla raccolta e campionamento principalmente delle microplastiche. Tali giornate saranno arricchite anche da momenti ludico didattici in spiaggia e da approfondimenti sulla biologia marina, ma anche sulla storia della tonnara di Sciacca