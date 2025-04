Inserita in Sport il 23/04/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Marsala Marathon, ecco le singolari medaglie Un fiume di novità, un florilegio di ragioni per essere il 27 aprile a Marsala, per la prima assoluta della Sigel Marsala Marathon-Città Garibaldina. La medaglia che andrà a tutti i finisher è solo l’ultimo motivo d’interesse della prova siciliana, con la sua fusione di natura, storia e cultura. Non è solo un premio per i corridori, ma anche un tributo alla città e al suo patrimonio. Ogni elemento, progettato con cura dal designer Vincenzo Maggio della Design&Progetto di Marsala, evoca infatti in un connubio perfetto, l’anima naturale del territorio, dalle saline al mare, dalla nave punica ad un “originale Garibaldi” in veste di runner; tutto è scelto con cura per rendere omaggio alla ricchezza di Marsala, un luogo dove il passato e il presente si intrecciano e dove ogni corsa rappresenta un passo verso il futuro, trasformando ogni traguardo in un frammento di storia vissuta. Due le versioni, quelle dorata di dimensioni generose per coloro che porteranno a termine la distanza dei 42,195 km ed una argentata, dal diametro un po’ più piccolo, per coloro che “chiuderanno” la distanza dei 21,097 km.

Intanto prosegue il conto alla rovescia verso l’evento del prossimo 27 aprile. La manifestazione, organizzata dalla Polisportiva Marsala Doc, sarà valida come Campionato regionale di società Assoluto sulla distanza dei 42,195 km. All’interno della prova “regina” si svolgerà la mezza maratona, erede della fortuniatissima Maratonina Città del Vino che come la sua “progenitrice” sarà valida come prova del 23° Grand Prix regionale di mezze maratone. Prologo all’evento nella giornata di sabato 26 aprile la non competitiva aperta a tutti, di tre chilometri, denominata Marsala Cuore a Core.

Ricordiamo che le iscrizioni proseguono fino al 21 aprile al costo per la maratona di 40 euro. Per quanto riguarda la “mezza”, invece, la quota di iscrizione rimane di 20 euro fino alle ore 24:00 di lunedì 14 aprile, poi, salirà a 25 euro fino al giorno di chiusura iscrizioni.



Importanti novità anche per quanto riguarda i premi. Per la maratona ai primi due assoluti uomo e donna ma anche per i primi tre delle categorie FIDAL, è previsto un trofeo in acciaio “corten” che incarna il legame tra la storia della città e la passione per la corsa. Nel design innovativo è presente un corridore stilizzato che emerge dalla poppa di una nave punica, omaggio al glorioso passato di Marsala. Per quanto riguarda i premi per i primi assoluti della mezza maratona e per tutti i podi delle categorie FIDAL, gli organizzatori hanno pensato ad una “alzata” in ceramica, manufatto realizzato a mano dai maestri artigiani marsalesi.



Un giro per la mezza maratona, due invece i giri per portare a termine la maratona. Per entrambe le distanze lo start sarà dato alle ore 8:45 nei pressi del Monumento dei Mille. Per gli atleti un vero e proprio percorso seafront che li porterà fino allo Stagnone, dove è previsto il giro di boa.