Inserita in Cronaca il 10/04/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Continuiamo a far crescere VALDERICE L´orgoglio di aver mantenuto anche questa promessa!

Da tempo, la mia Amministrazione ha lavorato ad un progetto strategico complessivo di sviluppo territoriale,

ponendo attenzione, alla crescita anche delle frazioni del territorio Valdericino, e dopo il recupero dell´ex scuola di Crocci, adesso, è la volta di lasciare un segno tangibile alla frazione di Chiesanuova.

Con grande piacere, sono lieto di comunicare che siamo stati destinatari di un importante finanziamento da parte dell´Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali - Fondi Europei PR FESR Sicilia

2021/2027.



Il decreto di finanziamento, pari a €646.356,26, e´ destinato alla riqualificazione e al recupero dell´ex scuola di Chiesanuova e dei suoi spazi esterni.

In questo posto sorgerà adesso un Centro di Aggregazione, volto a creare opportunità di utilizzo corretto del tempo libero per i nostri giovani e meno giovani, con la possibilità di promuovere attività creative, culturali e sportive, con spazi educativi d´interesse collettivo.



Questo finanziamento è un investimento nel futuro della frazione di Chiesanuova, una vera opportunità che abbiamo creato, con l´obiettivo di realizzare un luogo vivo, inclusivo e con una variegata offerta di servizi per tutti i cittadini. Ringrazio i professionisti che hanno redatto il Progetto, gli Uffici Tecnici del Comune, l´assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Cardella, ed in particolare il mio Staff che insieme a me, ci ha creduto fino alla fine!



Grazie a questo intervento, non solo recupereremo un immobile e un area, ma creeremo una nuova

opportunità di crescita sociale, culturale ed economica per il nostro paese.

La frazione di Chiesanuova sarà un luogo d´incontro di scambio e di sviluppo!