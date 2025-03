Inserita in Cronaca il 27/03/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Il Sindaco Anastasi elogia il successo delle Giornate di Formazione sulla Raccolta Differenziata presso l´Istituto Comprensivo "Gesualdo Nosengo". Il 25 e 26 marzo, il Comune di Petrosino, in collaborazione con la ditta Traina S.R.L., ha organizzato con successo una campagna educativa presso la Scuola Primaria e Secondaria di I grado "G. Nosengo". L´iniziativa ha coinvolto attivamente gli alunni di tutte le classi, promuovendo una maggiore consapevolezza sull´importanza della corretta raccolta differenziata dei rifiuti.



L´evento ha rappresentato un´importante occasione per riflettere sulle conseguenze positive di un approccio responsabile alla gestione dei rifiuti e per incoraggiare comportamenti più sostenibili e attenti all´ambiente. Tra i partecipanti, oltre al Sindaco Giacomo Anastasi, alla Vice Sindaca Concetta Vallone e all´assessore ai servizi ecologici Antonio Salmeri, è stato presente il Sig. Giuliano Traina, titolare dell´azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti nel Comune di Petrosino, il quale ha contribuito attivamente alla promozione di pratiche eco-compatibili.



Il Sindaco Anastasi e l´Assessore Salmeri hanno espresso soddisfazione per l´entusiasmo dimostrato dagli studenti e hanno sottolineato l´importanza di iniziative educative che preparano le future generazioni a un ruolo attivo nella salvaguardia dell´ambiente locale e colgono l´occasione per ringraziare la Preside Simanella e la Vice Pantaleo per la disponibilità e collaborazione.