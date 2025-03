Inserita in Tempo libero il 13/03/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Marsala: allo spazio Micropolis l’incontro “Semi di felicità: l’arte di coltivare le emozioni con amore” Dopo un primo incontro, torna l´appuntamento con "Semi di felicità: l’arte di coltivare le emozioni con amore” il laboratorio esperienziale dedicato ai genitori, un’occasione per approfondire il legame genitore-figlio attraverso amore, ascolto e consapevolezza emotiva.



L’incontro è in programma martedì 18 marzo, dalle 15:30 alle 17:30, presso lo Spazio educativo gratuito Micropolis – dedicato ai minori da 0 a 6 anni - di Marsala (Istituto Comprensivo “Mario Nuccio – Plesso Digerbato), ed è realizzato nell’ambito dello Sportello psico-psicopedagogico, un servizio pensato per supportare le famiglie nel loro percorso di crescita emotiva e relazionale.



A guidare il laboratorio saranno la Dott.ssa Floriana Roggio (Psicologa clinica) e la Dott.ssa Chiara Cavallino (Pedagogista), che accompagneranno i partecipanti in un’esperienza di esplorazione e consapevolezza delle proprie emozioni.



L’iniziativa rientra nel progetto Micropolis, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con l’obiettivo di promuovere un’educazione inclusiva e attenta ai bisogni dei più piccoli.





La partecipazione è gratuita. Per informazioni e iscrizioni, prog.micropolis@gmail.com