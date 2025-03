Inserita in Cronaca il 11/03/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Sabato 15 e Domenica 16 Marzo 2025 presso Palazzo Cavarretta a Trapani si terrà la 49° esposizione di Amor Librorum. Saranno esposti molti libri antichi, pregiati, rari a trovarsi, fuori commercio, che spesso sono difficili da reperire anche nel mondo virtuale. I visitatori troveranno sui tavoli anche stampe antiche, fotografie vintage e materiale utile al collezionismo cartaceo.

L’esposizione avrà come fiore all´occhiello una selezione di libri e documenti che celebrano la nascita del "Gruppo 63" cosi chiamato perché proprio nell´ottobre del 1963, scrittori e critici riuniti in un convegno all’Hotel Zagarella di Palermo, su invito e di contorno al festival di musica contemporanea «Settimana Internazionale di Nuova Musica» organizzato da Francesco Agnello, creavano una vera e propria avanguardia letteraria. Ne fecero parte, tra gli altri: Umberto Eco, Edoardo Sanguineti, Alberto Arbasino, Giorgio Manganelli, Renato Barilli, Francesco Leonetti, Giancarlo Marmori, Lamberto Pignotti, Nanni Balestrini, e immaginarono una nuova letteratura in provocatoria protesta contro l´assetto della realtà (un immenso pastiche indistinto privo di valore: dai bombardamenti al napalm al papato di Giovanni XXIII) e contro il realismo. E definirono un nuovo concetto di opera: “aperta” ai nuovi linguaggi e in grado di giocare con le forme più comuni della narrazione svuotandoli dall’interno.