Inserita in Cronaca il 09/03/2025 da Direttore Marsala: proseguono i controlli straordinari del territorio interforze Proseguono, senza soluzione di continuità, i controlli straordinari interforze messi in campo, a Marsala, da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, con il concorso dei locali Corpi di Polizia Municipale.

Durante il week-end in corso sono stati predisposti specifici servizi di controllo del territorio nel centro storico lilibetano, con particolare attenzione rivolta ai luoghi della c.d. movida ove spesso le pattuglie delle diverse Forze sono state chiamate ad intervenire per la segnalazione di liti e schiamazzi.

I risultati operativi sono, ancora una volta, il riscontro tangibile dello sforzo profuso: nella sola giornata di sabato 8 marzo, sono state identificate circa 70 persone - tra le quali 10 pregiudicati - effettuati 8 posti di controllo, fermati circa 50 veicoli ed elevati ben 22 verbale per violazioni al Codice della Strada.

La meritoria attività scaturisce dalle determinazioni assunte nell’ambito della settimanale riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Daniela Lupo.

I controlli straordinari messi in campo dalle Forze di Polizia, giunti alla ottava settimana consecutiva, sono destinati a proseguire con lo scopo di raggiungere una sempre maggiore percezione di sicurezza tra i cittadini marsalesi.