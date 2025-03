Inserita in Politica il 28/02/2025 da Direttore Alcamo: controlli straordinari della Polizia di Stato Ad Alcamo prosegue senza sosta l’attività di monitoraggio e controllo del territorio svolta dalla Polizia di Stato.

Nel decorso mese di gennaio nell’ambito dei controlli effettuati dal personale del Commissariato di P.S., anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo, complessivamente, circa 1250 sono state le persone controllate - tra le quali numerosi pregiudicati sottoposti ad obblighi - 500 veicoli fermati con la contestazione di numerose infrazioni al Codice della Strada.

Gli agenti del Commissariato alcamese, su disposizione della Procura della Repubblica di Trapani, hanno arrestato due cittadini alcamesi che devono espiare, rispettivamente, 3 anni di reclusione e 1 anno, 11 mesi e 10 giorni di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia. Sono state, inoltre, segnalate all’Autorità Giudiziaria 26 persone.

Nell’ultimo fine settimana, sono stati anche predisposti una serie di controlli di natura amministrativa presso numerosi esercizi pubblici, commerciali e sale giochi ubicati nel centro cittadino, luoghi di aggregazione di cittadini stranieri, soggetti pregiudicati e giovani dediti al consumo di alcool e stupefacenti.

I controlli sono stati effettuati dagli operatori della Sezione Polizia Amministrativa, che si sono avvalsi della valida collaborazione di personale della locale Compagnia della Guardia di Finanza, degli Uffici regionali e provinciali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché della Polizia Municipale.

Nell’ambito dei predetti controlli sono state identificate 86 persone, tra le quali anche numerosi pregiudicati, controllati 8 veicoli con la contestazione di diverse infrazioni al C.d.S.. Anche due sale giochi, un internet point, un centro scommesse e due bar con annesse sale giochi nel mirino dei controlli.

L’attività in parola ha consentito di procedere al sequestro di due postazioni destinate al gioco online di scommesse su eventi sportivi e giochi da casinò non rispondenti alle caratteristiche stabilite per legge ed è stato contestato un illecito amministrativo che prevede il pagamento della sanzione pecuniaria di € 50.000,00 a postazione. Inoltre, sono stati segnalati all’A.G. due soggetti sottoposti alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai Servizi Sociali poichè controllati all’interno dei locali in compagnia di soggetti pregiudicati.