Inserita in Politica il 14/02/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA Comunicazione delle Erogazioni Liberali all’Agenzia delle Entrate: scadenza 17 marzo 2025 Desideriamo informarvi riguardo l’obbligo di comunicazione delle erogazioni liberali ricevute nell’anno 2024 da parte degli enti del Terzo Settore e altre tipologie di enti non lucrativi.



La scadenza per tale comunicazione è il prossimo 17 marzo 2025.



L’obbligo di comunicazione riguarda i seguenti enti:



Enti del Terzo Settore, comprese le cooperative sociali (escluse le imprese sociali costituite in forma societaria);

ONLUS, iscritte all’Anagrafe unica;

Fondazioni e associazioni riconosciute, aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

Fondazioni e associazioni riconosciute, aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell´Economia e delle Finanze e del Ministro dell´Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Si precisa che gli enti che, nell’anno 2024, hanno ricevuto erogazioni liberali e che nel 2023 hanno avuto entrate superiori a 220.000 euro, sono obbligati a effettuare la comunicazione. I soggetti che invece non superano la menzionata soglia di entrate non hanno l’obbligo bensì la semplice facoltà di effettuare tale comunicazione.



Devono essere comunicati i dettagli delle erogazioni liberali ricevute, specificando:



I donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici;

Altri donatori, solo se il pagamento include il codice fiscale del soggetto erogante.

I pagamenti devono risultare effettuati tramite sistemi tracciabili (es. banca, ufficio postale, carte di credito o debito).



Non vanno invece inviati i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate da un unico soggetto in nome e per conto di più soggetti (raccolta cumulativa con unico versamento).



La trasmissione dei dati avviene telematicamente, utilizzando un software apposito, e può essere effettuata direttamente dall’ente, previa abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite un intermediario abilitato (es. commercialista o Caf).



Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ai numeri della Segreteria Nazionale 0919743586 / 3473868244