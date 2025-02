Inserita in Politica il 11/02/2025 da ALESSANDRA GIANNOLA DUE EVENTI PER VALORIZZARE LA DIFFERENZA QUALE VIATICO PER IL RISPETTO DELL’ALTRO E LA LOTTA A OGNI TIPO DI VIOLENZA PER L’I.C. LOMBARDO RADICE -PAPPALARDO Il 7 Febbraio l’Istituto Lombardo Radice-Pappalardo ha partecipato con grande entusiasmo a due eventi: la premiazione della classe 4^ sez.B del plesso Lombardo Radice che ha realizzato il miglior decalogo nell’ambito del progetto “Uguali ma consapevoli” a completamento delle attività condotte in classe sul tema del contrasto e la prevenzione alla violenza di genere, per iniziativa del Comune di Castelvetrano, e la Giornata dei Calzini spaiati in tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia e nelle classi prime e seconde della Scuola Primaria.

Il primo evento si è svolto presso il teatro Selinus alla presenza del Sindaco avv. Lentini, l’Assessore alla Pubblica Istruzione dott.ssa Ventimiglia, degli esperti che hanno svolto l’attività, delle Dirigenti Scolastiche delle Scuole del I ciclo di Castelvetrano, di studenti, docenti e genitori.

Il progetto “Uguali ma consapevoli” è stato rivolto alle classi quarte della scuola Primaria e alle classi seconde della scuola secondaria di I grado con personale esterno specializzato messo a disposizione dall’Assessorato comunale per favorire la formazione di cittadini che promuovano il rispetto della differenza di genere ed ogni tipo di differenza. Le attività vertevano sulla capacità di gestire le emozioni per partire dal vissuto degli alunni e finalizzato alla creazione di un decalogo di comportamento. Durante la formazione sono emerse tutte le fragilità e i desideri di attenzione degli alunni che hanno rivendicato a gran voce il diritto ad essere amati, coccolati ed a vivere la loro condizione di bambini e preadolescenti; inoltre è stato trattato il delicato argomento del ruolo della famiglia e della Scuola all´interno del processo educativo. Dopo settimane di lavoro, ogni classe ha presentato il proprio decalogo, affrontando temi come il rispetto della privacy, il tempo di utilizzo del cellulare, le relazioni tra pari e tra genitori e figli, ma soprattutto si sono affrontati i temi dell’affettività e delle emozioni. La commissione ha valutato i lavori realizzati dalle classi dell’Istituto e ha decretato i cinque migliori decaloghi appartenenti a 5 classi della Scuola, quali candidate al primo premio: cl.4^ sez. A del plesso Lombardo Radice, cl.4^ sez. A del plesso Dante Alighieri, cl.4^ sez. B del plesso Verga, cl.2^ sez. A del plesso Pappalardo e cl. 2^ sez I del plesso Medi. Gli alunni sul palco hanno commentato l’esperienza vissuta, sottolineando la valenza, le emozioni e le conoscenze scaturite e auspicando in una continuità del progetto l’anno prossimo. La classe vincitrice si è distinta per un decalogo innovativo e creativo, che ha saputo coniugare responsabilità e consapevolezza con un linguaggio coinvolgente e adatto ai coetanei.

Tra le regole più apprezzate: “No al cellulare durante i pasti per favorire la conversazione”, “Rispetta chi ti sta accanto: niente audio o notifiche invadenti” ecc.

La premiazione di una classe non ha svilito il lavoro delle altre, perché la finalità del progetto non era il primo premio, ma la campagna di sensibilizzazione per nuove generazioni che, nella loro vita, mettano in primo piano il rispetto dell’altro e la lotta ad ogni forma di violenza.

Il secondo evento è stata la celebrazione della Giornata dei Calzini Spaiati, un appuntamento annuale per l’Istituto e che ha portato allegria e significato in tutti i plessi. L´iniziativa, nata per promuovere l´inclusione e sensibilizzare sul valore della diversità, ha visto i piccoli partecipanti indossare calzini spaiati, simbolo di unicità e accoglienza delle differenze. Durante la giornata, i bambini hanno partecipato a diverse attività educative e creative, come racconti, giochi e laboratori, riflettendo insieme sull´importanza di accettarsi e rispettarsi l’un l’altro. Tra risate e momenti di condivisione, l´evento ha reso tangibile un messaggio fondamentale: essere diversi è una ricchezza e ogni persona è speciale a modo suo. L’entusiasmo e la partecipazione dimostrano come anche un piccolo gesto possa trasmettere grandi valori, creando un ambiente scolastico più inclusivo e accogliente per tutti.

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Rosa Barone ha elogiato l’impegno di tutti gli studenti: “È fondamentale che i progetti educativi volti alla parità e all’inclusione di ogni differenza diano attuazione ai princìpi fondamentali di pari dignità e non discriminazione di cui all’articolo 3 della Costituzione Italiana, e a un uso equilibrato della tecnologia. La Scuola si prefigge di educare i propri studenti valorizzando le loro potenzialità e donando tutto l’amore e l’attenzione che meritano”.