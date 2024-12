Inserita in Politica il 19/12/2024 da Patrizia Carcagno Prevenzione delle truffe agli Anziani: incontro informativo ieri a Favignana Arma dei Carabinieri e Comune di Favignana uniti per prevenire le truffe ai danni degli anziani. Ieri, presso il Centro Anziani, il luogotenente Leonardo Bileti, comandante della Stazione dei Carabinieri, il sindaco Francesco Forgione, il vice sindaco Ignazio Galuppo e il responsabile dei Servizi Sociali Filippo Oliveri hanno incontrato i cittadini per informarli sui principali rischi legati a queste forme di criminalità.

Durante l´incontro sono stati illustrati i pericoli più comuni e forniti utili consigli pratici per riconoscere e prevenire situazioni potenzialmente fraudolente.

"La tutela delle persone anziane, spesso più vulnerabili di fronte a questo tipo di criminalità, rappresenta una priorità per la nostra Amministrazione", dichiara il sindaco Francesco Forgione. "Siamo al fianco dell’Arma dei Carabinieri in questa importante attività di sensibilizzazione, affinché nessuno si senta solo o impreparato di fronte a possibili pericoli".

L’Amministrazione comunale ricorda ai cittadini l’importanza di segnalare situazioni sospette alle autorità competenti, contribuendo così a prevenire e contrastare questo fenomeno.

L´incontro è stato anche un´occasione per lo scambio di auguri natalizi, rafforzando ulteriormente il legame di vicinanza e fiducia tra la comunità e le Istituzioni.