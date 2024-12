Inserita in Politica il 19/12/2024 da Patrizia Carcagno Nuovi spazi all’Alberghiero di Castelvetrano con fondi PNRR Con il Progetto “Nuovi sp@zi per la didattica” l’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Virgilio Titone” di Castelvetrano riorganizza le proprie aule creando nuovi scenari di apprendimento per una didattica moderna, interattiva e coinvolgente. Gli ambienti innovativi di apprendimento sono stati realizzati grazie all’Azione 1 "Next Generation Classrooms" (PNRR Scuola 4.0) che ha l´obiettivo di trasformare almeno 100.000 aule delle scuole italiane di ogni ordine e grado in ambienti innovativi di apprendimento.







Il finanziamento, pari a oltre 133.000 euro, ha consentito la trasformazione di ben 17 aule/spazi facenti parte sia del plesso principale in Viale dei Templi, 115 sia dei locali dedicati all’accoglienza turistica del plesso “Borgo Selinunte” in via Piersanti Mattarella.







Gli ambienti, così rinnovati, permettono di attivare percorsi di insegnamento/apprendimento con ampie potenzialità, consentendo un coinvolgimento sempre maggiore degli alunni e definendo spazi fortemente inclusivi dove è possibile sperimentare nuove strategie didattiche, anche attraverso la Realtà Aumentata e Virtuale.







“Gli ambienti, caratterizzati da una forte personalizzazione dell’esperienza di apprendimento” dichiara con soddisfazione la dirigente scolastica Rosanna Conciauro, “costituiranno il luogo dove sviluppare la consapevolezza dell’ identità di genere per la crescita serena, la stima in se stessi e il dialogo in un clima positivo e accogliente. Lo spazio collaborativo e i contest di squadra romperanno gli schemi tradizionali e getteranno le basi per un’educazione alla diversità, alla tolleranza, all’apprezzamento delle idee di tutti contribuendo a formare una sensibilità più matura e consapevole”.