Inserita in Cronaca il 11/12/2024 da Patrizia Carcagno Infestazione delle pinete delle Isole Egadi: Comune e Area Marina Protetta chiedono intervento della Regione L´Amministrazione comunale di Favignana e l´Area Marina Protetta Isole Egadi hanno chiesto all´Assessorato regionale dell´agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea un intervento urgente per fronteggiare l’emergenza causata dall’infestazione del Tomicus destruens, che sta minacciando le pinete dell´arcipelago. Il coleottero, considerato uno dei parassiti più distruttivi per i pini, attacca gli alberi penetrando sotto la corteccia, interrompendo il flusso di nutrienti e causando un rapido disseccamento.

"La situazione è allarmante", dice il sindaco Francesco Forgione. "Nelle pinete di Levanzo e Favignana i danni sono già evidenti e diffusi. Chiediamo all´Assessorato di intervenire tempestivamente per contenere la diffusione del Tomicus destruens. Se non si agisce con urgenza, questo parassita potrebbe diffondersi rapidamente nel resto dell’arcipelago delle Egadi e nelle pinete della Sicilia, causando danni irreparabili agli ecosistemi forestali e compromettendo un patrimonio naturale di inestimabile valore".