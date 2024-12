Inserita in Tempo libero il 09/12/2024 da Patrizia Carcagno The Art of Solo Piano”: magiche atmosfere nei tre appuntamenti con il jazz nella Cittadella dei Giovani di Alcamo. “The Art of Solo Piano”: magiche atmosfere nei tre appuntamenti imperdibili con il jazz per i 45 anni di attività del Brass Group di Alcamo.



Il grande jazz da ascoltare con i tre diversi momenti previsti nella Cittadella dei Giovani, in via Ugo Foscolo ad Alcamo, non per caso nell’auditorium intitolato ad Enrico Cassarà, fondatore e primo presidente del Brass Group di Alcamo

La rassegna con il jazz per solo piano prenderà il via il 13 dicembre con Salvatore Bonafede in “Plays Gershwin” (ore 20.30).



Il 19 dicembre Diego Spitaleri con “My songs” (ore 20.30) e il 22 dicembre Sade Mangiaracina omaggia Dalla con “Futura” (ore 19.30).

Il Brass Group di Alcamo, ideatore e organizzatore dell’apprezzato Summertime Blues Festival, ha previsto un ticket di soli 5 euro per ogni spettacolo



Info: thebrassgroup.alcamo@gmail.com

Pagina Facebook: Summertime Blues Festival