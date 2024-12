Inserita in Politica il 03/12/2024 da Patrizia Carcagno PRONTI PER LE MEDIE? VIA AL PROGETTO “UN GIORNO ALLA SECONDARIA” OPEN DAY PLESSO PAPPALARDO 4 DICEMBRE E PLESSO MEDI 10 DICEMBRE Il 29 novembre, gli alunni delle classi quinte dell’I.C. “Lombardo Radice-Pappalardo dei plessi Verga, Lombardo Radice e Dante hanno varcato la porta della scuola Secondaria di primo grado.

Accompagnati dalle loro insegnanti, si sono recati nei plessi Medi e Pappalardo per fare esperienza di un nuovo modello di scuola; nuovo non solo perché di un altro ordine, ma perché ispirato ad un innovativo modello organizzativo, ed è proprio questa la grande novità.

Gli alunni hanno avviato la sperimentazione organizzativa secondo il modello DADA "Didattica per Ambienti Di Apprendimento" ispirato al modello anglo-sassone. Al posto delle aule tradizionali, sono stati creati spazi specifici dedicati a ciascuna materia, trasformanti in veri e propri laboratori, attrezzati in modo più funzionale e stimolante per ogni disciplina. Tale modello ha la finalità di rendere gli studenti protagonisti attivi del loro percorso di apprendimento; infatti essi si spostano da un laboratorio all´altro a seconda dell´orario e utilizzano al meglio le strumentazioni e gli arredi acquistati con i fondi del PNRR. Questo movimento non è solo fisico, ma rappresenta un momento di transizione mentale che favorisce la concentrazione e la memorizzazione per gli alunni, mentre il docente assume il ruolo di facilitatore e guida.

Le attività svolte dagli alunni della Primaria nei laboratori sono state pratiche e collaborative e hanno stimolato la creatività e il pensiero critico. La nuova organizzazione ha affascinato gli alunni delle quinte che hanno sperimentato un modo diverso di fare scuola, in aule tematiche e in spazi attrezzati. Particolare interesse ha suscitato il laboratorio di tecnologia nel quale gli alunni delle classi seconde e terze della secondaria hanno coinvolto gli alunni della primaria con attività di robotica conclusasi con il volo dei droni appositamente programmati; l’aula immersiva, dotata di tecnologia interattiva che permette alla classe di interagire con i contenuti, rendendo l’apprendimento coinvolgente, attivo e partecipativo; gli esperimenti appassionanti svolti nel laboratorio scientifico e le attività di crittografia nel laboratorio di matematica. Orienteering, giochi linguistici e lettura espressiva sono stati attuati nei laboratori di storia e geografia ed italiano e giochi interattivi nei laboratori di lingua straniera dove a fare da tutor erano i ragazzi della secondaria. Infine, spazio alla creatività con la realizzazione di un alberello nel laboratorio d’arte ed una performance musicale con l’orchestra Vito Pappalardo ed esecuzioni canore con gli alunni del plesso Medi.

“Si tratta di costruire, sostiene la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Rosa Barone, in linea con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, un ambiente sereno e socializzante nella classe e nella scuola che metta gli alunni nelle condizioni ideali per iniziare la futura esperienza scolastica, ma soprattutto consente di individuare percorsi metodologici e didattici condivisi dai docenti dei diversi ordini di scuola, in perfetta e sinergica continuità. Infatti la continuità nella stessa scuola consente di conoscere pienamente lo stile di apprendimento degli alunni e continuare l’azione didattica e metodologica avviata nel precedente ordine di scuola, grazie alla possibilità di scambiare informazioni di prima mano tra docenti di Scuola primaria e Scuola Secondaria e non creare una interruzione nel passaggio alla scuola secondaria, considerato che gli alunni della Scuola primaria hanno l’opportunità di conoscere docenti ed ambienti della scuola successiva già nel corso dell’ultimo anno”.

Chi intenda conoscere da vicino qualche aspetto specifico del modello DADA, incontrare i Docenti di Scuola Secondaria e visionare locali ed attività abitualmente realizzate, ha la possibilità di farlo partecipando alle giornate dedicate all´Open Day della Scuola Secondaria di primo grado del plesso V. Pappalardo che si svolgerà il 4 Dicembre e del plesso Medi che si svolgerà il 10 dicembre sempre dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Un’occasione imperdibile per famiglie e alunni, affinché il passaggio alla secondaria sia il più agevole possibile