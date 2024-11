Inserita in Politica il 28/11/2024 da Patrizia Carcagno Giovani musicisti della scuola “V. Pappalardo” di Castelvetrano e della scuola “L. Pirandello” di Campobello di Mazara si esibiscono in occasione dell’intitolazione della sezione U.C.I.I.M. di Campobello di Mazara alla prof.ssa Caterina Romano i soci dell’ U.C.I.I.M. assieme alle autorità scolastiche, civili e religiose si sono incontrati con la comunità per ricordare una persona, una donna, una professionista speciale che al mondo della scuola ha dato la propria anima: Caterina Romano.

L’incontro, presentato dalla prof.ssa Maria Indelicato, presidente sezionale di Campobello di Mazara, alla presenza della Presidente Nazionale dell ‘UCIIM, prof.ssa Rosalba Candela, è stato dedicato all’intitolazione della sezione U.C.I.I.M. locale alla prof.ssa Caterina Romano e per l’occasione sono state consegnate tre borse di studio in sua memoria ad alunni meritevoli, frequentati le scuole del Comune di Campobello di Mazara.

La manifestazione è stata arricchita con intermezzi musicali eseguiti da alunni ed ex alunni dei percorsi a indirizzo musicale della classe di Flauto guidata dal prof. Francesco Federico dell’ I. C. “Lombardo Radice – Pappalardo” di Castelvetrano e da alunni ed ex alunni della classe di Pianoforte guidata dalla prof.ssa Ines Bianco e la collaborazione del prof. Salvatore Perrone dell’ I.C.“L. Pirandello – S.G. Bosco di Campobello di Mazara.