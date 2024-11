Inserita in Politica il 27/11/2024 da Patrizia Carcagno Le Isole Egadi ospitano il secondo Programma di Gemellaggio tra le Aree Marine Protette del Mediterraneo meridionale: cinque giorni di incontri e attività sui temi della tutela del mare e dell´ambiente marino Operatori ed esperti delle Aree Marine Protette del Mediterraneo meridionale sono a confronto a Favignana, da lunedì, per discutere di importanti temi riguardanti la tutela del mare e dell´ambiente marino. L´incontro internazionale è promosso dallo SPA-RAC, organismo dell´ONU-UNEP, e dal Ministero dell´Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell’ambito del Programma di Gemellaggio ASPIM (Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea), che coinvolge le AMP delle Isole Egadi, La Galite (Tunisia) e Hoceima (Marocco).

Il programma prevede cinque giorni di incontri e attività con istituzioni locali, operatori della pesca e portatori di interesse, mirati allo scambio di buone pratiche per la conservazione della biodiversità biologica e lo sviluppo sostenibile delle risorse marine.

"Questo è il secondo programma di gemellaggio che svolgiamo nel nostro arcipelago con i colleghi delle ASPIM del Mediterraneo meridionale", dice Salvatore Livreri Console, direttore dell´Area Marina Protetta Isole Egadi. "Nel 2019 abbiamo avviato una proficua collaborazione con la ASPIM delle Isole Kneiss, nel sud della Tunisia. Questa nuova esperienza ci permetterà di consolidare ulteriormente il dialogo e lo scambio di buone pratiche, con l’obiettivo di condividere conoscenze, metodi e procedure, in particolare per la conservazione della biodiversità marina e la valorizzazione della piccola pesca costiera, risorsa fondamentale per il nostro territorio e per molti altri contesti del Mediterraneo".

"Siamo felici di ospitare questo importante evento", dichiara l´assessore comunale alla Pesca Stefania Bevilacqua, che ieri ha incontrato le delegazioni portando i saluti dell´Amministrazione e della comunità. "Non è solo un’occasione per rafforzare la collaborazione e il confronto sui temi della tutela del mare, ma anche un prezioso scambio culturale. Mi auguro che questa collaborazione possa proseguire nel tempo, portando benefici concreti e risultati fruttuosi per tutte le realtà coinvolte".