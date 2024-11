Inserita in Tempo libero il 27/11/2024 da Patrizia Carcagno Santa Ninfa: successo di pubblico per la X edizione della Sagra della Pecora Successo a Santa Ninfa per la X edizione della Sagra della Pecora. Migliaia di persone, provenienti da tutta la Sicilia, hanno affollato sabato e domenica Piazza Libertà e le vie limitrofe in occasione della Sagra della pecora della Valle del Belice, importante e rinomato appuntamento gastronomico dell´anno organizzato dal Comune con la collaborazione delle aziende locali ed il patrocinio dell’Unione dei Comuni Valle del Belice e dell’Assessorato Regionale Turismo, sport e spettacolo.



«Un giorno da pecora», questo il nome della manifestazione per la promozione del territorio e dei suoi prodotti, giunta alla decima edizione, e che quest’anno, per volere dell’Amministrazione, si è svolta in due giornate con tante innovazioni rispetto al passato.



Negli stand è stato possibile degustare le tipicità locali a base di pecora: arrosticini, stigghiola, pecora bollita, pasta con ragù di agnellone e pecora, cous cous, zuppe, cannoli, cassatelle, sfinciuna, zabbina, formaggi crudi e cotti.



Anche la musica è stata protagonista della manifestazione. Straordinaria l’esibizione in concerto dell’artista Lorenzo Fragola, che sabato sera ha attratto nella piazza principale di Santa Ninfa numerosi giovani provenienti da diverse province dell’isola, e ieri altrettanto eccellente l’esibizione delle diverse band locali che si sono alternate durante tutta la giornata.



Per l´occasione i musei cittadini e le chiese sono rimasti aperti.



«L’edizione 2024 di "Un giorno da pecora", grazie anche alle innovazioni apportate quest’anno, ha avuto un successo senza precedenti - spiega il sindaco Carlo Ferreri – Santa Ninfa si è dimostrata, ancora una volta accogliente ed ospitale con le migliaia di visitatori che sono arrivati da ogni parte della Sicilia. La sinergia tra l’Amministrazione comunale e le aziende locali, unita alla qualità dei nostri prodotti, rappresenta il punto di forza e su questo noi vogliamo e dobbiamo puntare. Numeri da record e tutto esaurito a fine serata con importanti ricadute economiche per il nostro tessuto produttivo».