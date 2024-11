Inserita in Politica il 11/11/2024 da Patrizia Carcagno Premio per la diffusione della cultura numismatica al giovane castelvetranese Giuseppe Rizzo Il giovane castelvetranese Giuseppe Rizzo, frequentante il primo anno del Liceo Scientifico M. Cipolla di Castelvetrano, lo scorso 9 novembre ha ricevuto a Milano, in occasione dell’Evento Milano Numismatica, il premio N.I.P, Giovani per la divulgazione della numismatica.

Il ragazzo quattordicenne, da diversi anni interessato allo studio delle monete, aveva concluso il suo percorso di formazione presso l’Istituto Comprensivo Lombardo Radice Pappalardo, presentando un lavoro di ricerca dal titolo Monete che raccontano: viaggio culturale tra passato e presente.

Apprezzato dalla rivista nazionale Cronaca Numismatica, che su di esso aveva pubblicato un esteso articolo, il lavoro è stato anche ritenuto meritevole di ricevere il sopraccitato prestigioso premio annuale, attribuito dal Comitato Numismatico Italiano ai giovani che si sono particolarmente distinti per il loro impegno nello studio e nella divulgazione della numismatica.

La scuola ha ancora una volta dimostrato di essere uno degli ambienti più importanti nella vita di ogni ragazzo, un luogo in cui si aprono le porte del sapere e si gettano le basi per un futuro ricco di opportunità.