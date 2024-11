Inserita in Politica il 08/11/2024 da Patrizia Carcagno PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’ Il prossimo 11 Novembre 2024 alle ore 10.00, presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura di Trapani, si procederà alla sottoscrizione del Patto Educativo di Comunità “Scuola, Università e Territorio per un orientamento di qualità”.

Il patto coinvolge tutte le scuole del secondo grado e i soggetti istituzionali della provincia di Trapani che rappresentano un sostegno e una presenza forte e determinata nel contrasto al disagio giovanile e nella promozione di tutti quei processi virtuosi volti a favorire il benessere e il successo educativo e formativo dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze.

L’Università degli studi di Palermo- Polo territoriale di Trapani e la Prefettura di Trapani considerano strategico promuovere l’implementazione di un Patto Educativo di Comunità volto a creare e/o rafforzare le comunità educanti, ovvero comunità locali di attori (famiglie, istituzioni scolastiche ed educative, reti sociali, soggetti pubblici e privati, …) che hanno, a diverso titolo, ruoli e responsabilità nell’educazione e nella cura dei giovani che vivono nel territorio della provincia di Trapani, con l’obiettivo di rendere tali “comunità educanti” efficaci e sostenibili nel tempo, in grado di divenire dei presidi educativi di territorio volti a favorire risposte organiche, integrate e multidimensionali ai bisogni educativi dei ragazzi e delle ragazze, valorizzandone il protagonismo e la partecipazione attiva e consapevole.

Il Patto si muove in continuità con le diverse iniziative avviate e volte a rafforzare la collaborazione con gli Istituti Scolastici Superiori della provincia di Trapani, garantendo attività di orientamento all’Università e al lavoro che siano fondate su linee progettuali condivise e rispondenti alle specificità del territorio.

La presenza del Polo Universitario nella provincia di Trapani negli ultimi tre anni si è trasformata in una risorsa preziosa per attivare un’interazione diretta con la società più ampia e più estesa rispetto alla comunità accademica al fine di promuovere la valorizzazione della cultura in rapporto con le realtà socio-economiche territoriali.