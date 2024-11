Inserita in Politica il 06/11/2024 da Patrizia Carcagno ANAS PUGLIA :SABATO 9 NOVEMBRE ORE 21:00 TRIBUTO A LUCIO BATTISTI Sabato 9 Novembre alle ore 21:00 presso l’Auditorium AnasPuglia via N. Colajanni 27 serata imperdibile con la band LE VIE PARALLELE omaggio a LUCIO BATTISTI



Per maggiori info e prenotazioni contattare al 360828513 o al 3277586556



Ingresso riservato ai soci e loro ospiti €12.00.



Al termine dello spettacolo sarà possibile degustare un panzerotto e una bibita