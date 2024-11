Inserita in Cronaca il 06/11/2024 da Patrizia Carcagno Scoperta discarica a cielo aperto a Favignana: denunciato un uomo di 62 anni per gestione illecita di rifiuti La Polizia Locale di Favignana ha scoperto un´area destinata a deposito illecito di rifiuti. L’operazione è scattata questa mattina. Gli agenti, coordinati dal comandante Libero Giuseppe Carbone con l´ispettore Baldassare Calamia, hanno rinvenuto all´interno dell’area di circa quattordicimila metri quadrati, in località Setteminne, una notevole quantità di rifiuti abbandonati, elettrodomestici, vecchi mobili, sanitari, materiale edile di scarto, ferraglia e altri oggetti di varia natura, depositati in violazione delle normative ambientali.

A seguito dell´intervento, la Polizia Locale ha proceduto al sequestro dell’intera area e ha denunciato per gestione illecita di rifiuti un uomo di 62 anni che deteneva la disponibilità del terreno.

L’operazione rappresenta un ulteriore passo nella tutela dell’ambiente e nella lotta contro lo smaltimento irregolare di rifiuti nelle Isole Egadi.