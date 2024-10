Inserita in Cultura il 11/10/2024 da Patrizia Carcagno DUEMILA STUDENTI SICILIANI IN VISITA IN QUESTI GIORNI ALLA MOSTRA “ANDY WARHOL AND POP FRIENDS” PROMOSSA DALLA FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI DI MODICA Considerato il grande afflusso di visitatori e le numerose prenotazioni in atto a favore di scolaresche, viene prorogata la chiusura della mostra “Andy Warhol and POP Friends” ospitata presso l´ex Convento del Carmine di Modica. L´esposizione, inaugurata con grande successo lo scorso giugno, potrà essere visitata tutti i giorni, fino a domenica 20 ottobre. Sono già attesi complessivamente circa 2000 studenti delle scuole della provincia iblea e del resto della Sicilia, grazie alla collaborazione attiva dei dirigenti scolastici che hanno colto l´importanza educativa dell´evento. Visitare una mostra infatti non è solo assistere a un appuntamento culturale di rilievo, ma una preziosa opportunità formativa per le nuove generazioni. La mostra è curata dal critico d´arte e accademico Graziano Menolascina, autore del testo in catalogo. Lo storico dell´arte Paolo Nifosì, che ha scritto la prefazione del catalogo, ha guidato in parecchie occasioni i visitatori. La mostra è un´immersione nel mondo della Pop Art, un movimento che ha cambiato il corso dell´arte contemporanea, celebrato qui attraverso le opere dei suoi più importanti protagonisti. È infatti possibile ammirare alcune delle creazioni più iconiche di Andy Warhol, il maestro indiscusso della Pop Art. Tra i capolavori esposti spiccano i celebri ritratti di Marilyn Monroe e Liza Minnelli, divenuti simboli immortali della cultura di massa e della società americana degli anni ´60. Accanto a queste, trovano spazio Mickey Mouse, Mao, i famosi “Sel-Portrait” e la serie dei Flowers”, immagini che hanno contribuito a definire l´estetica pop di Warhol. L´esposizione offre inoltre uno sguardo intimo sugli anni più intensi dell´artista, grazie alle polaroid che ritraggono celebri personalità dell´epoca, da artisti a personaggi dello spettacolo e della cultura. Tra i lavori più suggestivi in mostra vi è “Vesuvius”, un grande acrilico su tela realizzato da Warhol nel 1985 durante il suo soggiorno a Napoli. Quest´opera rappresenta il Vesuvio in eruzione, interpretato attraverso una vibrante esplosione di colori che rispecchia la forza della natura in chiave pop, esaltando il contrasto tra la potenza del vulcano e la leggerezza dello stile di Warhol. Ma “Andy Warhol and POP Friends” non si limita alle opere di Warhol. In mostra anche i lavori di altri protagonisti del movimento pop, come Jean-Michel Basquiat, David Bowes, Francesco Clemente, Keith Haring, Roy Lichtenstein e Robert Rauschenberg. Ogni opera contribuisce a raccontare il fermento creativo di un´epoca che ha saputo ridefinire i confini tra arte, cultura di massa e comunicazione visiva. “La grande affluenza delle scolaresche è per noi un segno tangibile del valore culturale ed educativo che questa mostra rappresenta – commentano il presidente e il sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi, rispettivamente Maria Monisteri e Tonino Cannata – Vedere i giovani avvicinarsi all´arte di Andy Warhol e dei suoi contemporanei è entusiasmante, poiché offre loro una prospettiva nuova sull´arte e sui suoi linguaggi”.

La mostra “Andy Warhol and POP Friends” è organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi, in collaborazione con il quotidiano La Sicilia / Domenico Sanfilippo Editore, la DSE Pubblicità e Mutika Emc, con il sostegno della Regione, dell’Ars (grazie al supporto dell’on. Ignazio Abbate), del Libero Consorzio di Ragusa e del Comune di Modica. L´esposizione è ospitata nel suggestivo ex Convento del Carmine, nella centralissima Piazza Matteotti, ed è visitabile tutti i giorni, ore 9.00 – 12.00 e ore 16.00 – 20.00. Info e prenotazioni al link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/any-warhol-and-pop-friends-modica.